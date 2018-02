Santos se arma para receber América De volta ao Brasil, o Santos começa nesta segunda-feira a se preparar para o jogo contra o América, de Cali, quarta-feira, na Vila Belmiro. Nessa partida, o time pretende confirmar a liderança de seu grupo com uma vitória, com a qual ficara mais próxima da vaga para a próxima fase da Copa Libertadores da América. Os treinamentos desta segunda-feira serão em dois períodos e Emerson Leão vai observar os dois laterais-direito para definir qual será o titular. É que Reginaldo Araújo recuperou a posição, mas teve uma atuação regular na partida contra o El Nacional, em Quito. Dessa forma, ele e Michel serão avaliados nos treinamentos de segunda e de terça-feira. Leão irá conversar também com os médicos para saber o estado físico de André Luís, que permanece em tratamento no CT Rei Pelé. É provável que o zagueiro reúna condições de voltar ao time. Com duas vitórias e um empate, o Santos conquistou sete pontos na Libertadores e é o lider de seu grupo, seguido pelo América de Cali, que reúne quatro pontos. Com uma vitória, os santistas ficarão próximos da vaga para a próxima fase da competição. Na primeira partida entre os dois times, o Santos goleou por 5 a 1, resultado que não deverá se repetir na Vila Belmiro. "O Santos surpreendeu nas duas primeiras partidas e quem não conhecia nosso time, agora sabe do nosso potencial e não vai ser descuidar", disse o lateral-esquerdo Léo, que espera, por isso, uma partida difícil, mesmo jogando em casa. Mas ressalta. "Temos a obrigação de vencer e vamos impor nosso ritmo para ficar mais próximos da vaga."