Santos se cala para esquecer a crise A assessoria de imprensa do Santos não escalou os quatro jogadores que haviam sido afastado por Nelsinho Baptista para as entrevistas de hoje, para evitar que novos comentários pudessem reativar a crise vivida nos últimos meses, principalmente depois da entrevista de Nelsinho Baptista para a Agência Estado. Nela, esses atletas foram acusados de "não querer nada com nada" e de que "agiam como se o ano já estivesse acabado e estavam influenciando os outros". Todos os esforços estão sendo feitos para dissipar de vez a crise vivida pelo clube nos últimos meses e, com Serginho Chulapa no comando do time, a ordem é uma só: vencer o jogo de domingo na Vila Belmiro, quando o estádio será reaberto depois da interditação por três partidas e o torcedor terá a oportunidade de ver pela última vez o atual grupo de jogadores jogando em casa. Gallo, também citado na entrevista de Nelsinho Baptista, assina amanhã contrato para dirigir um time no Japão, cujo nome ele não pode revelar ainda. Por meio de seu assessor de imprensa, Luís Lombardi, respondeu as críticas, atribuindo-as "desculpa de perdedor". E repetiu a frase usada por Nelsinho no dia que chegou à Vila Belmiro: "a vida é assim, um chega e outro vai embora". Lombardi desmentiu que houvesse uma lista de dispensas, a não ser a dos jogadores que a diretoria pretendia dispensar, entre eles o volante Bóvio, que havia assinado pré-contrato com o Málaga. "Gallo não aceitou isso pelas conseqüências que teria no time e acabou demitido por não ter afastado os atletas que a diretoria pretendia. Cláudio Pitbull evitou comentar o assunto. "Os resultados não aconteceram e não adianta ficar colocando a culpa um no outro. Temos de reverter essa situação". COLETIVO - Dentro do campo do CT Rei Pelé, a última coisa em que os jogadores estão pensando é nos momentos dificeis vividos e agora superados pela chegada de Serginho Chulapa, mesmo que interinamente. No primeiro coletivo realizado pelo novo técnico, o que não faltou foi empenho. Os jogadores voltaram a gritar bastante durante o treino, brincavam e, principalmente, levaram o treinamento a sério. A mudança de treinador repercutiu bem no grupo e, mesmo poupando Nelsinho Baptista de críticas, os atletas começaram a se soltar nas entrevistas. "O Nelsinho tem qualidades, mas quando os resultados não acontecem, surgem as cobranças", disse Cláudio Pitbull, que sempre ficava no banco. "Respeitei, mas nunca me contento com a reserva", disse. Pitbull ressaltou que Serginho Chulapa é "uma figura carismática" e que todo o grupo vai ajudá-lo a conquistar a vitória. Mesmo que fique na reserva, desta vez entende que, pela necessidade de reverter a má campanha, "temos de colaborar para terminar bem essas duas partidas. Somos homens". Heleno também está recuperando a condição de titular e comentou: "no último jogo dirigido por Nelsinho, nem fui relacionado para o banco. Respeitei a decisão e, lógico, não gostei". O volante disse que Nelsinho não deu qualquer explicação quando o tirou do time. "Ele tinha de olhar na minha cara e falar, ele tinha de ser leal. Por isso, não gostei". O time de Serginho Chulapa está praticamente formado e a principal novidade é que ele repete o esquema adotado por Gallo, com três volantes, sendo que Bóvio joga mais adiantado, armando também as jogadas de ataque. Heleno, que chegou no mesmo dia da demissão de Gallo, vai jogar ao lado de Fabinho. A ausência de Ricardinho, por suspensão, pode ter incentivado o técnico a armar um time mais marcador no meio-de-campo, ficando com Giovanni, que não foi relacionado nem para o banco nos dois últimos jogos de Nelsinho Baptista, vai ser o principal armador da equipe. O experiente Basílio saiu ganhando com a troca de treinadores. Ele havia sido preterido por Gallo, teve oportunidade com Nelsinho Baptista e, nos últimos jogos, nem foi relacionado para o banco de reservas. No coletivo de hoje, ele voltou a formar a dupla com Geílson e essa deve ser a formação do ataque para o jogo contra o Botafogo. No segundo tempo, Serginho mudou radicalmente a equipe tutular, dando oportunidades a Zé Leandro, Luciano Henrique, Rossini e Cláudio Pitbul, mas os titulares deverão mesmo ser os que começaram treinando.