Santos se classifica nos pênaltis Fábio Costa garantiu a classificação do Santos às quartas-de-final da Libertadores - o adversário será Cruz Azul ou Deportivo Cali. Passou de vilão a redentor. Sofreu nos 90 minutos, quando falhou no segundo gol do Nacional no empate por 2 a 2. Na decisão por pênaltis, defendeu três. Deu ao time santista a vitória por 3 a 1. Foi uma noite de muito drama, e alegria no final. No início do jogo, Vila Belmiro lotada, euforia e a certeza de que os meninos dariam um show. Rodolfo Rodriguez, goleiro uruguaio que defendeu o Santos na década de 80, recebeu homenagens do clube brasileiro. Clima de festa total. A classificação às quartas-de-final da Libertadores seria uma barbada. Ninguém tinha dúvida disso. Bola em jogo e o roteiro esperado. O Santos em cima, atrás do gol. O time uruguaio firme, duro, sem medo da pressão. Mas havia um detalhe que poderia dar outro curso à partida. Os garotos estavam tensos, preocupados com o futebol força do Uruguai e a arbitragem. Qualquer faísca seria fatal. Aos 3 minutos, Elano fez falta violenta em Morales. Era a senha de que o jogo seria crispado, atletas se peitando com desaforos e o árbitro, desesperado, correndo atrás para coibir a violência com cartões amarelos. Até o espevitado Robinho entrou na onda. Não conseguiu nenhum drible, mas xingou o juiz como um moleque de rua. Nesse ambiente de tensão, Ricardo Oliveira conseguiu um belo gol desviando de cabeça o cruzamento de Elano, aos 9 minutos. Esse gol contagiou ainda mais a Vila. O problema é que os jogadores no campo não mudaram de comportamento. Muito empurra-empurra, jogadas duras e o juiz distribuindo cartões amarelos. Esse ambiente cabia mais ao Nacional. O time nada técnico mas valente estava em seu habitat. O Santos é que tinha um comportamento estranho. Preocupado em intimidar o adversário, sofreu dois gols que nasceram de bolas paradas. No primeiro, Eguren aproveitou rebote de escanteio e marcou um golaço de bicicleta, aos 38. Três minutos depois, O?Neill enganou Fábio Costa: ameaçou bater uma falta cruzada na área e bateu rasteiro. O goleiro do Santos só teve tempo de pedir desculpa aos torcedores. O Nacional fechava a primeira parte do jogo com a vitória parcial por 2 a 1. O segundo tempo seria de muito drama para o Santos. Leão não mudou o esquema tático, sustentou o ataque com Robinho, Nenê e Ricardo Oliveira. Os uruguaios, firmes na linha de quatro zagueiros, cinco no meio e um atacante. Na Vila não havia mais festa, só aflição. Dedos cruzados, muita reza. Dez, 15 minutos e nada do gol de empate. Nacional fechado e o desespero engolindo o time e a torcida do Santos, até que Morales fez uma falta boba em Robinho na lateral. Elano bateu cruzado e Eguren marcou contra, aos 20 - o árbitro deu gol para André Luiz. Alívio geral. Havia tempo de sobra para o terceiro gol redentor. Os uruguaios cozinharam o jogo, agora sem violência, mas com malícia, e conseguiram levar a decisão aos pênaltis. Drama daqueles e muita oração nas arquibancadas. Nos pênaltis, Fábio Costa defendeu o primeiro. Ricardo Oliveira converteu. Fábio Costa pegou o segundo. Elano fez 2 a 0 para o Santos. Munua diminuiu para o Nacional. Renato marcou o terceiro. Fábio Costa defendeu mais uma vez. E a Vila veio abaixo. Ficha técnica: Santos: Fábio Costa; Elano, André Luiz, Alex e Léo; Fábio Costa, Renato e Diego; Robinho, Nenê (Douglas) e Ricardo Oliveira. Técnico: Emerson Leão. Nacional: Munua; Benoit, Machado, Curbelo e Leites; Scotti, Vanzini (Juarez), Eguren, Morales e O?Neil (Mendes); Alves (Peralta). Técnico: Daniel Carreño. Gols: Ricardo Oliveira, aos 8, Eguren, aos 38, e O?Neill, aos 41 minutos do primeiro tempo; André Luiz, aos 20 do segundo. Nos pênaltis: Ricardo Oliveira, Elano e Renato para o Santos; Munua para o Nacional. Árbitro: Héctor Baldassi (Argentina). Cartão amarelo: Elano, Eguren, André Luiz, Alex, Benoit, Ricardo Oliveira, Machado, Paulo Almeida, Curbelo e Peralta. Local: Vila Belmiro. Tabela da Libertadores