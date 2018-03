Santos se concentra em Jarinu A partir de amanhã os jogadores do Santos começam a treinar no Sítio Santa Filomena, em Jarinu, onde poderão ficar mais concentrados para o jogo decisivo de domingo contra o Corinthians, que definirá um dos times que disputará a final do Paulista. A opção foi do técnico Geninho, que pretende garantir maior aproveitamento nos treinos e evitar as viagens desgastantes que foram realizadas na semana passada, quando o elenco estava hospedado em Sorocaba e treinava em Itu. "Os dois campos do sítio estão em boas condições e melhorou muito a qualidade de hotelaria, razões que nos levaram a fazer essa escolha", disse o treinador. Para ele, esse período que antecede o clássico é importante, principalmente porque terá que fazer testes e trabalhar o grupo para determinar quem será o substituto de Deivid, que está praticamente fora dessa partida, por contusão. Geninho quer concentração total. O Sítio Santa Filomena garante maior privacidade e é o local preferido pelo técnico Leão, que levou a Seleção para lá, afim de se preparar para o jogo contra o Peru. "Será uma semana de trabalho intenso, de muita conversa com o grupo, de muita união, durante 24 horas por dia", disse o treinador. Dessa convivência e dos treinos surgirá o substituto de Deivid, caso ele não reúna até quinta-feira condições de jogar. Hoje o atacante estava chateado no CT Rei Pelé. Ele conversou com os médicos e recebeu a informação de que muito dificilmente teria condições de jogar no clássico. "É tudo muito triste, muito difícil", disse. "Era para ser um momento de alegria, de busca de classificação e eu estou fora", lamentou. Ele revelou que tinha dificuldade até mesmo para andar, já que a dor no joelho era forte. Mesmo assim, optou por viajar com o time para Jarinu, onde prosseguirá o tratamento. "É hora de todos se unirem e, se não poderei jogar, espero pelo menos incentivar o grupo". Deivid não viu o lance de Otacílio como maldoso. "Ele pegou a bola e o meu pé e na mesma hora senti dores no tornozelo e no joelho; não houve maldade", contou, numa jogada que ocorreu antes de marcar o gol. "Já havia pedido para sair quando marquei". Para o médico Carlos Taira, a decisão de manter Deivid fora não é definitiva. "Vamos trabalhar até o último minuto para que ele reúna condições de jogar". Taira admitiu que a contusão provocou abatimento no jogador. "Isso é natural, pois ele fez boas atuações durante todos os jogos e este é o campeonato de sua vida, que o valorizou muito". De qualquer forma, só na quinta-feira será feita a avaliação definitiva sobre o estado do atleta, que está com lesão no ligamento medial direito. "Num caso como esse, o parâmetro é o jogador, ele tem a noção mais exata sobre a dor e sobre suas condições". Depois do jogo de domingo, Geninho foi criticado pela alteração que fez, substituindo o atacante Deivid pelo volante Marcelo Silva para administrar a vantagem que seu time havia conseguido com o gol do próprio Deivid. No vestiários, dirigentes também fizeram suas críticas, mas hoje o treinador estava tranqüilo. "Não tenho nada a responder para essas pessoas, pois cada um fala o que quer e meu planejamento é para conseguirmos agora a classificação e, depois o título", comentou. "Aí, se tudo der certo como pretendemos, quem falou bobagem vai ter que engolir".