Santos se concentra na Libertadores Passado o primeiro impacto da derrota do Santos para o São Paulo, por 2 a 1, no sábado, e a virtual e prematura desclassificação no Campeonato Paulista, o técnico Leão volta sua atenção, a partir desta segunda-feira, para a Taça Libertadores de América. Os santistas enfrentam o 12 de Outubro, quinta-feira, na Vila Belmiro, em sua segunda participação na competição deste ano. Na primeira rodada, a equipe de Leão goleou o colombiano América, em Cali, por 5 a 1. A novidade para esse compromisso será o retorno de Elano ao time - ausente no clássico paulista suspenso por cartões amarelos. Elano só não sabe onde atuará. Ele pode entrar na lateral-direita, e nesse caso Michel deixa a equipe e Fabiano permanece entre os titulares, ou ocupar uma vaga no meio-campo. Se isso acontecer, Fabiano vai para o banco. Leão começará a definir o time nesta segunda-feira, no período da manhã, quando o elenco volta aos treinamentos. Uma coisa parece certa: Fábio Costa continuará fora até definir sua situação no clube. O contrato do goleiro se encerra no final deste mês e ele só voltará à equipe se renovar com o Santos. Júlio Sérgio será o titular na quinta-feira. Nas demais posições, Leão deverá manter os jogadores que vêm atuando e perdendo (Portuguesa Santista e São Paulo). Revolta - Leão não poupou críticas ao árbitro Paulo César de Oliveira após o confronto contra o São Paulo, sábado último. "O juiz mudou o resultado do clássico", disse. Leão reclamou de um pênalti não anotado de Gabriel sobre Ricardo Oliveira, quando a partida ainda estava empatada (1 a 1), e da não expulsão do zagueiro Jean, após cometer uma violenta falta em Robinho. "O resultado do jogo seria outro", apostou. O treinador do Santos lamenta a provável desclassificação, mas a atribui exclusivamente ao juiz. "Não foi incompetência nossa, o Paulo César conseguiu mudar tudo". O Santos treina nesta segunda-feira em dois períodos. Na terça-feira e quarta-feira, apenas à tarde. O confronto diante do 12 de Outubro está confirmado para as 19h30 de quinta-feira, na Vila Belmiro, na segunda rodada da Libertadores de América.