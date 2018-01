Santos se concentra na Matonense Esquecer a vitória de 3 a 1 sobre o Palmeiras no domingo, resultado que decretou o fim da fase negativa do time no Campeonato Paulista, e concentrar todos os esforços no sentido de vencer a Matonense no próximo sábado. Esta era a palavra de ordem do técnico Geninho hoje, durante a reapresentação da equipe no Centro de Treinamento Rei Pelé. Ciente das dificuldades que o Santos deverá enfrentar no interior, levando-se em conta que o adversário tentará reabilitar-se, a fim de escapar do rebaixamento, o treinador propôs que o elenco viaje hoje para um hotel-fazenda, nas proximidades de Matão, com o objetivo de se preparar melhor para o confronto. "Fizemos algumas modificações na última partida, que foram fundamentais para o bom rendimento do grupo, mas todo mundo sabe que existe uma diferença muito grande entre jogar na Vila Belmiro e no interior, quando as equipes adversárias costumam crescer muito, atuando com o apoio da torcida", disse. Geninho não esconde de ninguém que gostou da performance do time no domingo, quando a equipe tornou-se mais competitiva, a partir da entrada do volante colombiano Freddy Rincón. Ele não quis adiantar a formação que deverá levar a campo no próximo sábado, contra a Matonense. "Só torço para que o time apresente o mesmo desempenho que teve diante da União Barbarense, em Santa Bárbara, quando venceu por 5 a 1, mesmo jogando no interior", lembrou. Sem querer fazer contas, o treinador foi enfático: "Só sei que, de agora em diante, temos que vencer e somar três pontos a cada rodada, agregando pontos suficientes para a classificação". Idêntico pensamento vem sendo apresentado pelo volante Rincón, que mostrou entusiasmo com a sua reestréia na Vila Belmiro. Ele disse hoje que a vontade de dar a volta por cima e superar as adversidades foram fundamentais para que conseguisse permanecer em campo durante os 90 minutos de jogo. "Também tinha que retribuir a confiança que o técnico Geninho depositou no meu futebol", afirmou. A volta do volante colombiano entusiasmou não só o treinador, mas toda a equipe. Robert não se cansava de tecer elogios ao companheiro. "Foi uma agradável surpresa a sua entrada, porque ele é um líder, um jogador que sabe dar conta do recado, ajudar seus companheiros, trabalhando bem as jogadas", destacava. Sem encontrar-se inteiramente restabelecido de uma contusão, o meia, que também teve uma participação decisiva na partida de domingo contra o Palmeiras, dizia que valeu a pena o sacrifício. "Não posso negar que senti dores após a partida, mas valeu, porque os próximos quatro jogos fora de casa serão muito mais difíceis, razão pela qual todos temos que jogar como se fossem os últimos jogos de nossas vidas, objetivando um bom resultado", ponderou.