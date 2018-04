Santos se conforma com o empate "Dos males o menor", disse o meia Ricardinho logo depois do empate por um gol entre Santos e Atlético-PR, nesta quarta-feira à noite, na Vila Belmiro, resultado que manteve os santistas na liderança do Campeonato Brasileiro. Mas para Ricardinho o placar foi injusto para seu time. "Em casa, a gente busca a vitória, mas não foi de todo ruim porque enfrentamos um time que procurou o tempo todo contra-atacar e parou faltosamente o jogo o tempo todo." Já Basílio, o autor do gol de empate, comentou que o Atlético "veio só para se defender e fez isso muito bem?. ?Nós criamos pouco e numa dessas jogadas, fizemos o gol." A armação do adversário com três zagueiros, segundo o atacante, complicou a vida dos santistas. "Mas agora já passou. Temos de pensar no próximo jogo, um clássico e esperamos vencer", afirmou, referindo-se ao jogo de domingo contra o Palmeiras. Ao lado da forte marcação, Basílio entende que faltou um pouco de aplicação, um pouco mais de movimentação dos atacantes santistas. "Mas isso é do jogo." O volante Zé Elias concorda com Basílio e Ricardinho. "O Atlético só queria se defender e sair no contra-ataque, fez muitas faltas, muitas delas invertidas pelo árbitro, mas o futebol é assim mesmo: criamos mais e marcamos um gol, o adversário só criou uma vez e fez." O técnico Vanderlei Luxemburgo lamentou o resultado. "Não era o que esperávamos". Mas, considerando os cinco desfalques e a velocidade do contra-ataque adversário, acabou reconsiderando e achou que ficou de bom tamanho. Elogiou o Atlético, "um dos candidatos ao título ao lado do Santos, com todos os seus jogadores centrados no campeonato, é sempre perigoso".