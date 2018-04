Santos se despede de 2014 contra o desesperado Vitória

Com desfalques na defesa, meio de campo e ataque, o Santos se despede da temporada - a segunda seguida sem conquistas - contra o desesperado Vitória, neste domingo, às 17 horas (de Brasília), no estádio Barradão, em Salvador, pela 38.ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo interessa apenas ao time baiano, que precisa vencer e ainda torcer por um tropeço do Palmeiras contra o Atlético Paranaense para permanecer na Série A em 2015.

Sem a garantia de que será mantido no cargo pelo presidente eleito neste sábado, a maior dificuldade do técnico Enderson Moreira, desde a queda santista nas semifinais da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, na Vila Belmiro, agravada pelo atraso no pagamento de salários e direitos de imagem, tem sido lutar contra o desânimo que tomou conta dos principais jogadores do grupo.

Cicinho, Arouca e Geuvânio já haviam ficado fora na vitória contra o Botafogo, no domingo passado, na Vila Belmiro. Robinho foi substituído no intervalo daquele jogo e consta que tem um edema na parte posterior da coxa direita. Arouca não se recuperou a tempo de dores no tornozelo direito. Os dois nem apareceram em campo na semana santista, que começou na última quarta-feira.

O capitão Edu Dracena pode ser a perda de última hora de Enderson Moreira. O zagueiro deu entrevista na quinta, o que poderia ser indicativo de que enfrentaria o Vitória. No fim da coletiva, um detalhe chamou a atenção. Dracena confirmou que o Santos está há dois meses sem pagar salário e direito de imagem e que o presidente Odílio Rodrigues Filho até então não havia aparecido para dar pelo menos uma satisfação aos jogadores.

Ele ponderou que o dirigente poderia até dizer que o clube não tem como quitar os atrasados até a troca de comando, mas que ele pediria ao novo presidente para priorizar o pagamento dos jogadores com a antecipação da cota de TV de 2016, o que deve acontecer nesta semana. "Mas ainda falta um dia", disse.

O prazo terminou neste sábado e Odílio não apareceu no CT Rei Pelé e nem Edu Dracena participou do treinamento coletivo da manhã. "Edu teve um incômodo, vou avaliar (se vale a pena a sua escalação), levando em conta que ele teve um ano muito difícil de lesões (rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e passou por cirurgia, em janeiro). Temos que pensar bem para que Edu possa estar inteiro na pré-temporada.

Se ele não estiver bem, joga o Neto", disse Enderson Moreira.

Se jogar apenas para cumprir tabela é uma tortura para alguns, para outros é uma oportunidade a mais para tentar garantir um lugar no elenco para 2015. Neto é um deles. O contrato do zagueiro termina em 31 de dezembro e o seu nome aparece em todas as listas de dispensas, mas uma boa atuação no jogo pode ajudar na avaliação que a nova administração certamente está fazendo do elenco. Outro que está na mesma situação é o volante Renato, um dos heróis do título brasileiro de 2002, mas que está em fim de carreira, com 35 anos.