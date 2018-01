Santos se prepara para a altitude de Cusco O Santos vai apostar na suplementação alimentar à base de sulfato ferroso e vitamina C, para vencer a altitude de 3.600 metros de Cusco, no Peru, onde enfrenta o Cienciano, na quarta-feira, em busca da vaga para a final da Copa Sul-Americana. Na primeira partida, disputada na Vila Belmiro, os peruanos surpreenderam e conseguiram o empate por 1 a 1. O preparador físico do Santos, Antônio Barbosa, disse que todos os jogadores do elenco têm condições de enfrentar a altitude, mas esse trabalho preparatório é importante. "É uma situação difícil, em que o atleta sente a falta de oxigênio, fica um pouco mais lento e ao mesmo tempo em que a bola se torna mais leve e ganha rapidez. Apesar disso, o grupo adquiriu experiência ao disputar partidas no México e Equador pela Libertadores", explicou. Antes de viajar para o Peru, o Santos realiza um treino na tarde desta segunda-feira e embarca na terça, às 7h30, para Lima, onde permanece até algumas horas antes do jogo. O técnico Leão não irá poupar ninguém e confirmou a volta do zagueiro Alex, que não jogou em Curitiba e foi substituído por Pereira. "A idéia é começarmos com a mesma equipe que iniciou o jogo contra o Coritiba, a não ser a provável volta de Alex", afirmou.