Santos se prepara para amistoso em NY A equipe do Santos embarca nesta quarta-feira para os Estados Unidos, a fim de participar de amistoso marcado para sábado, em Nova York, quando enfrenta o Glasgow Rangers, da Escócia. Antes do embarque, previsto para a noite, o técnico Emerson Leão comanda coletivo, pela manhã, no Centro de Treinamento Rei Pelé, para escalar o time que começará a partida. O zagueiro Bernardi não viaja porque continua em tratamento de uma tendinite aguda. Até esta terça-feira, estavam relacionados como titulares os seguintes atletas: Júlio Sérgio, Maurinho, André Luís, Preto, Léo, Paulo Almeida, Renatinho, Elano, Diego, Fabiano Souza e Alberto. Também deverão integrar-se à equipe o goleiro Rafael, Canindé, Júlio César, Douglas, William e Robinho. O presidente Marcelo Teixeira não viaja em razão do encontro de quinta-feira, no Rio de Janeiro, quando os dirigentes dos grandes clubes pretendem solicitar a antecipação das cotas de televisão, referentes às transmissões dos jogos do Campeonato Brasileiro. Teixeira também permanece no Brasil, a fim de acertar os detalhes do amistoso, marcado para o dia 28, na Vila Belmiro, quando o Santos enfrenta o Corinthians, jogo que faz parte dos preparativos para a estréia da equipe no Brasileiro. Diego - A diretoria do Santos, por meio de sua Assessoria de Imprensa, confirmou nesta terça-feira o interesse da Juventus, da Itália, na transferência do atacante Diego. O time italiano teria oferecido US$ 6 milhões pelo passe do jogador, proposta que foi rejeitada pelo clube, que detém 60% dos direitos federativos do atleta, que tem 17 anos. O pai de Diego é dono dos 40% restantes. De acordo com os dirigentes santistas, o atleta deverá permanecer por mais algum tempo na Vila Belmiro, já que o técnico Leão pretende aproveitá-lo melhor no Brasileiro para valorizar ainda mais o seu passe.