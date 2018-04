Santos se prepara para jogo fundamental com Paraná

Fábio Costa não participou do jogo-treino - fez apenas treino leve para goleiros - com o sub-20, na tarde desta quinta, no CT Rei Pelé, mas está escalado por Vanderlei Luxemburgo para a partida contra o Paraná, domingo à noite, em Curitiba. Para o técnico o goleiro é o tipo de atleta que suporta bem as dores. "Se for preciso, Fábio atua até com a perna quebrada. Ele ainda está com problema nas costas, mas contra o Flamengo estava pior, jogou e fez grandes defesas", disse o técnico. Kleber já retornou da seleção brasileira e foi o lateral-esquerdo do time titular no jogo-treino, enquanto Maldonado telefonou, avisando que não tem problema de contusão, porém está cansado e prometeu se apresentar para o treino da tarde desta sexta. A preocupação de Luxemburgo é mostrar aos jogadores que o time pode vencer se repetir a boa atuação que na opinião dele teve na última partida, mesmo com o resultado final desfavorável - derrota diante do Flamengo. Ele não quer ver o time atacando desordenadamente em busca do gol. Ao contrário: se tiver equilíbrio e paciência, pode ganhar nos erros do adversário. "Esse é um jogo importante, mas não define a classificação, porque os demais clubes que lutam por vaga na Libertadores também vão disputar seis pontos", justificou, acrescentando que a partida não é difícil apenas para seu time. "Vamos enfrentar um time ameaçado pelo rebaixamento, mas também jogaremos com um objetivo, que é classificação para a Libertadores." Como no jogo-treino desta quinta, o time para enfrentar o Paraná vai ter dois zagueiros e dois atacantes. Depois de cumprir quatro jogos de suspensão, Adailton está de volta e vai entrar no lugar de Domingos, gripado, formando dupla com Marcelo. Como o adversário precisa desesperadamente da vitória, Luxemburgo acredita que o Santos terá espaço para contra-atacar, e por isso armou o meio-de-campo com o veloz Vítor Júnior e Rodrigo Tabata, que se movimenta muito. Na frente, Marcos Aurélio e Kleber Pereira. O time titular derrotou o sub-20 no jogo-treino por 1 a 0. O gol foi de Kleber Pereira. Petkovic entrou na fase final, num time formado só por reservas. Pedrinho, com dores no púbis, apenas fez tratamento médico. Futuro Luxemburgo não nega que recebeu convites para ser manager do Flamengo e técnico da seleção do Irã e do Fenerbahçe, este para o meio do ano após a saída de Zico, preferindo repetir que a sua preferência é renovar com o Santos. "Não é a primeira proposta (referindo-se à do Irã) que surge para mim. Só que no momento não vou negociar com ninguém. Vou conversar com o Santos no momento certo, mas isso não quer dizer que vou ou não renovar contrato", disse o técnico.