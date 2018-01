Santos se prepara para saída de Roth Celso Roth só permanecerá na Vila Belmiro se aceitar a proposta de redução salarial que o Santos apresentou. Ele já avisou que não concorda com isso e, "para evitar surpresas", os dirigentes estão conversando com outros técnicos. Nelsinho Baptista é o nome mais forte e até já foram realizados alguns contatos entre ele e o presidente Marcelo Teixeira. Assim, sua contratação pode ser anunciada assim que ficar definida a situação de Roth, cujo contrato vence no dia 31. "A prioridade é a renovação de contrato com Celso Roth e, se ele não aceitar, iremos procurar outro nome no mercado", disse o presidente Marcelo Teixeira, que admitiu estar conversando com outros treinadores. Como são poucas as chances de Roth continuar dirigindo o time, o Santos investe em Nelsinho Baptista. Não havendo acordo, poderá ser tentada uma solução caseira, hipótese que não é descartada por Marcelo Teixeira. "O Santos chegou em duas finais do Paulista com dois técnicos da casa, o Geninho e o Giba, e temos alternativas na Vila Belmiro, com o Márcio Fernandes fazendo um bom trabalho no Jabaquara e Sérgio Farias no juniores." "A base está montada e é preciso que o treinador dê continuidade a essa filosofia", disse o presidente do clube. "Prefiro que o treinador conheça os jovens que estamos lançando e prossiga o trabalho", disse Marcelo Teixeira. Por conta dessa seqüência é que ele revela preferir a permanência de Roth.