Santos se prepara para uma guerra O Santos está se preparando para enfrentar uma guerra contra o São Paulo, sábado às 18h, na Vila Belmiro. Essa imagem foi a que Leão passou para os jogadores, na reapresentação de hoje à tarde, no Centro de Treinamentos Rei Pelé, alertando que mais do que a vitória, o adversário vai querer se vingar "do que aconteceu lá atrás", referindo-se às duas vitórias santistas nas quartas-de-final do Campeonato Brasileiro do ano passado. Ele também lembrou o grupo que vai ser a última chance do time para se classificar à próxima fase do Campeonato Paulista, enquanto os concorrentes diretos ainda terão mais uma rodada, com direito até de escolherem o resultado que for mais interessante. "Se tivéssemos vencido, estaríamos classificados, tranqüilos", lamenta o técnico que pelo menos quanto ao substituto de Elano, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, vai fazer mistério até a hora do jogo, embora a tendência é que o escolhido seja Fabiano, em razão de Nenê trabalhar na mesma faixa de campo de Robinho, que não produz o mesmo quando é deslocado para a direita. "Vou sentir falta, porque Elano é único quanto ao fundamento tático." Júlio Sérgio retorna o gol com total confiança do técnico, porque era o titular e só saiu do time por contusão, enquanto Michel, recuperado do grave entorse no tornozelo esquerdo, voltará à lateral-direita, entrando no lugar de Reginaldo Araújo, que ainda não conseguiu justificar a sua contratação. O retorno de André Luís à quarta-zaga também já está decidido. Robinho não apareceu no CT hoje à tarde porque esteve no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD), hoje à tarde, para confirmar as denúncias contra o juiz Anselmo da Costa, do jogo entre Santos 3 x Paulista 2, na Vila Belmiro. Ele foi um dos jogadores que afirmou que foi avisado que seria expulso se não parasse "com frescura e de fazer firulas."