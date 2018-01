Santos se refugia no interior de SP Depois do fiasco desta quarta-feira à noite, no empate sem gols contra o Ji-Paraná, pela Copa do Brasil, o Santos viaja hoje com destino a Jarinu, no interior de São Paulo, onde fica concentrado para o clássico de sábado, contra o Palmeiras. O meia Robert, que permaneceu em Santos para renovação de contrato, segue também para Jarinu e tem presença garantida no próximo jogo. O goleiro Carlos Germano, viaja hoje para Porto Alegre, onde deve acertar contrato com o Internacional. Os clubes admitem, no entanto, que ainda há várias pendências que podem complicar sua transferência.