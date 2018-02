Santos se refugia no interior de SP Para os santistas, esta vai ser a rodada do ano, como eles mesmo definem os dois confrontos que podem decidir o Brasileiro deste ano. "Temos dito sempre que é o jogo do ano, mas desta vez é mesmo", disse o atacante Basílio, que sonha com dois resultados: a vitória do Santos sobre o São Caetano e pelo menos um empate entre Vasco e Atlético-PR. Para concentrar todas as atenções em seu próximo jogo, os atletas seguiram nesta quarta-feira para Atibaia, onde treinarão intensivamente até domingo, em regime de concentração absoluta. Basílio comenta que o Vasco está numa situação delicada, pois ainda não está livre do rebaixamento, e pode complicar para o Atlético. "Mas temos de nos preocupar só com a nossa parte e, depois ver o resultado do outro jogo", comentou. Nesse ponto, prevê dificuldades para seu time vencer o São Caetano, embora só esse resultado interesse aos santistas. "Eles vão entrar em campo ´mordidos´ pela perda dos pontos e com a goleada sofrida, mas temos de superar essas dificuldades, pois lutamos para conquistar esse título". Os jogadores do Santos aprovaram a espécie de retiro a que serão submetidos em Atibaia. "Vai dar para fazer uma boa recuperação, para treinar bastante e trabalhar também as condições psicológicas para essa partida que é a mais decisiva que disputamos neste campeonato". Ricardinho concorda: "vai ser importante essa concentração e pretendemos trabalhar todas as situações, seja tática, técnica e também nossa cabeça dentro do jogo para que possamos assimilar as situações que vão ocorrer durante o jogo". Satisfeito com o fato de estar fazendo gols na equipe do Santos, atribui isso ao trabalho coletivo. "Todos estão realizando bem suas funções e isso facilita o trabalho individual", disse ele, concluindo: "num jogo, um faz o gol e no outro, dá o passe para alguém marcar". Antes do embarque para Atibaia, os jogadores estavam confiantes na rodada, principalmente com a ajuda que podem ter do Vasco da Gama. O volante Preto Casagrande era um dos animados. "O Vasco é um clube de tradição que está numa situação perigosa por conta do risco de queda para a segunda divisão e, com certeza não vai facilitar as coisas para o Atlético. Nós esperamos que isso aconteça, mas sempre lembramos que temos de fazer nossa parte, pois não adianta o Atlético perder pontos contra o Grêmio e nós não realizarmos nossa parte". Até mesmo o lateral-esquerdo Léo, que torcia para o Flamengo quando morava no Rio de Janeiro, vai torcer pelo Vasco. "É difícil isso, mas contamos com a ajuda daquele time para conquistarmos o título", comentou. "Vamos esperar, porque no futebol acontece muita coisa imprevista", completou, confiante nas chances de seu time. O volante Fabinho analisa que os dois líderes terão jogos difíceis no final de semana. "O Santos respeita muito a equipe do São Caetano, mas vai entrar em campo determinado a buscar a vitória e esperamos que o Vasco faça o esperado e voltemos a ser líderes". Ele entende que a responsabilidade é do Atlético na partida em São Januário. "É a hora da decisão, vamos ver o que acontece. Se o Atlético for competente e conseguir a vitória, teremos outra rodada ainda". Por isso, Fabinho entende que "é preciso aproveitar essa concentração para focar o máximo no jogo contra o São Caetano, pois não existe outro resultado para nós senão a vitória". Ele acha que a rodada é importante, principalmente porque o último jogo do Atlético é contra o Botafogo em Curitiba. "Pensamos nesse jogo de agora e, se não acontecer o que esperamos, vai ficar mais difícil, mas ainda teremos chances".