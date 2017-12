Santos se revolta com a imprensa Depois da vitória sobre o Guarani por 2 a 0, neste domingo, na Vila Belmiro, houve um pequeno desentendimento entre o elenco do Santos e a imprensa. Tudo aconteceu porque o radialista Ricardo Martins chamou o zagueiro Odvan de ?Pinóquio?, irritando o técnico Celso Roth, que, em represália, se recusou a dar entrevista coletiva. A origem do incidente foi a entrevista concedida por Odvan dias atrás, quando admitiu que os salários estavam atrasados e que problemas extra-campo estavam prejudicando o Santos. Chamado pelo presidente Marcelo Teixeira para se explicar, o zagueiro negou as declarações que os jornalistas haviam gravado e ainda deu nova entrevista, desmentindo tudo. Esse comportamento desagradou a imprensa e, durante a transmissão da partida, o radialista acabou atribuindo a Odvan o apelido de ?Pinóquio?, numa referência ao personagem da literatura infantil cujo nariz crescia quando mentia. Odvan deixou a Vila Belmiro sem comentar o assunto e o treinador deverá dar suas explicações nesta segunda-feira, quando o elenco se reapresenta.