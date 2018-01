Santos se volta agora para a Libertadores O Santos volta suas atenções para a Libertadores de América. Depois da convincente vitória de sábado, contra o Flamengo, por 2 a 0, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Leão agora pensa na partida de quarta-feira, na capital uruguaia, Montevidéu, contra o Nacional, pelas oitavas-de-final da competição sul-americana. Renato pode voltar ao time nesse jogo, já que se submeteu a um tratamento intensivo no tornozelo esquerdo durante o final de semana e está relacionado para viajar. A reapresentação do elenco acontece na tarde desta segunda-feira, no CT. Leão comandará um treinamento e na seqüência tem início a viagem a Montevidéu. Está programado um treino de reconhecimento no Estádio Nacional, local da partida, na tarde de terça-feira. O técnico Leão não esconde o otimismo. "Precisamos fazer um bom resultado", disse. "Para isso, vamos jogar com tranqüilidade". A vitória contra o Flamengo, no sábado, deu mais ânimo ao time santista. "O resultado e o bom desempenho no Maracanã aumentaram a confiança para jogar no Uruguai". O Santos não vinha bem este ano. Pecava pela irregularidade, alternando razoáveis apresentações com outras de pouca inspiração. No treino de sexta-feira passada, Leão deu uma bronca nos jogadores, discreta ("curta e em tom baixo") mas eficiente. O ultimato surtiu efeito. "Eles entenderam que temos de jogar de maneira simples e coletivamente", confirmou o técnico depois da partida. Para Leão, o Santos que venceu o Flamento no sábado ficou bem próximo ao ideal. "É quase o Santos do final do Brasileiro do ano passado", entusiasmou-se. A equipe começa a ser definida nesta segunda. Se Renato de fato for escalado, Alexandre sai do time. Elano, um dos destaques no Maracanã, não sabe se continua no meio-campo ou retorna à lateral-direita - nesse caso, Reginaldo Araújo deixa os titulares. NARCISO - O jogador Narciso está quase liberado para participar de uma partida de futebol. Leão confirmou que ele, hoje, está com 70% de condicionamento físico. "Até o final do mês, ele estará 100%", apostou o técnico. O que significa dizer que, depois de uma leucemia, um transplante de medula e de três anos e meio, Narciso poderá ser escalado para disputar um jogo oficial.