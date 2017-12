Santos segue concentrado na Libertadores Os jogadores santistas consideraram injusta a derrota, por 1 a 0, neste sábado, em Curitiba. Renato, que completa 25 anos neste sábado, lamentou o resultado. "Não era o presente que eu gostaria de ganhar, mas agora precisamos trabalhar e pensar no próximo jogo pela Libertadores." O zagueiro André Luiz também preferiu esquecer a partida e se concentrar na Libertadores. "Tivemos algumas chances, mas infelizmente não conseguimos marcar. Ainda assim, o empate seria um resultado mais justo pelo que apresentamos." Na opinião de Léo, as oportunidades desperdiçadas foram cruciais para a derrota. "O time não marcou apesar de ter criado." Pelo lado atleticano, o atacante Washington, autor do gol da vitória, preferiu dividir a glória com os companheiros. "Todo o time está de parabéns. Fizemos uma boa partida e a nossa movimentação foi fundamental." O técnico Levir Culpi disse que a vitória veio em um bom momento. "O time precisava de um resultado positivo para ganhar mais confiança." O Santos retorna para São Paulo neste domingo e se reapresenta na Vila Belmiro às 17 horas, onde faz seu primeiro treino, já pensando no jogo de quarta-feira contra o Once Caldas, pela Libertadores.