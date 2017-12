Santos segura Cabralzinho e Marcelinho Marcelinho Carioca permancerá na Vila Belmiro por mais cinco meses. O anúncio foi feito pelo presidente Marcelo Teixeira nesta sexta-feira, em reunião realizada na sede do clube, e está aguardando a chegada do procurador do atleta para assinatura do novo contrato. As bases não foram divulgadas. Marcelo Teixeira anunciou também os nomes da comissão técnica e a única novidade é a contratação de João Paulo Medina para exercer a função de gerente executivo de futebol. Cabralzinho continua no comando da equipe e Ilton José da Costa, na gerência de futebol. A situação de Viola ainda é indefinida no Santos, mas a diretoria do clube já demonstrou que não pretende ficar com o jogador na próxima temporada.