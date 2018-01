Santos segura Robert e descarta Evair Mesmo com toda a crise financeira vivida pelo Santos, o clube não vai mais negociar o meia Robert, principal destaque do time no Paulista. Hoje, o presidente Marcelo Teixeira confirmou que ele permanecerá no elenco para disputar o Brasileiro, descartando a troca desse jogador por outros que atuam no Palmeiras. Teixeira disse também que algumas negociações estão em andamento com os dirigentes de Parque Antártica, mas não quis revelar o nome dos atletas envolvidos, nem o andamento das conversações. Claudecir e Flávio são dois palmeirenses que interessam ao Santos, enquanto Robert está nos planos do time da Capital. Só que, com a negativa de envolver o meia santista nas negociações, a moeda de troca passa a ser Dodô, cujo contrato termina dia 14. Os dirigentes entendem que, como o atleta tinha vínculo com o clube quando entrou em vigor a lei que mudou as regras do passe, continua mantendo direitos sobre o compromisso do atacante. Já Dodô só espera o fim de seu contrato para deixar a Vila Belmiro. Por outro lado, o clube descartou a contratação do atacante Evair e tenta encontrar um substituto para Deivid e Dodô, a dupla de ataque do Campeonato Paulista. Enquanto isso não ocorre, o volante Marcos Bazílio, que defendeu a Portuguesa Santista no Campeonato Paulista voltou treinar hoje. Ele está com o contrato vencido e espera ser reintegrado ao elenco para o Brasileiro. Outro volante esteve hoje no CT Rei Pelé: César Sampaio iniciou tratamento com o fisioterapeuta Luís Alberto Rosan. Ele foi submetido recentemente a cirurgia nos dois tornozelos.