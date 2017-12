Santos sem Ricardo Oliveira e com novo diretor é o destaque do Mercado da Bola

O Santos anunciou na quarta-feira a contratação de Gustavo Vieira como novo executivo de futebol e agora começa a fazer as mudanças no elenco. A principal delas é a saída de Ricardo Oliveira.

O atacante de 37 anos já avisou que não fica. Ele tem proposta do Atlético-MG e de clubes do exterior. Quem pode chegar para o seu lugar é um velho conhecido da torcida santista. Gabriel, sem espaço no Benfica, está na mira, apesar de ser uma negociação complicada, pela questão financeira.

O clube também espera definir o quanto antes a situação do técnico. Jair Ventura é o plano A, mas ele ainda não decidiu entre permanecer no Botafogo ou aceitar o desafio de trabalhar no futebol paulista.

Na lateral esquerda, Zeca não tem mais clima para ficar no Santos após entrar na Justiça contra o clube. A expectativa é que ele faça um acordo e seja negociado com outro time.

Enquanto isso, a novela Gustavo Scarpa continua. Nesta quarta-feira, os presidentes de Palmeiras e Corinthians, Maurício Galiotte e Roberto de Andrade, respectivamente, afirmaram que um acerto é algo complexo, mas ambos evitaram dar maiores informações. O São Paulo também está de olho no meia do Fluminense.

Roberto de Andrade ainda mostrou pessimismo na negociação com Zé Rafael, do Bahia, entretanto confirmou que a negociação com o lateral-esquerdo Juninho Capixaba, do time baiano, está perto de ser sacramentada. Em troca, o clube paulista emprestaria alguns atletas, casos do goleiro Douglas, do lateral-esquerdo Moisés e do atacante Mendoza.

Já o São Paulo aguarda por uma proposta do River Plate por Lucas Pratto, mas não tem interesse em vender o atacante.