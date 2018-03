Santos será comandado provisoriamente por Márcio Fernandes

Enquanto o Santos não encontra um técnico para substituir Emerson Leão, que pediu demissão do clube na tarde desta terça-feira, a equipe será comandada de forma interina por Márcio Fernandes, que estreará já no próximo domingo, no clássico contra o São Paulo na Vila Belmiro, válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Veja também: Emerson Leão pede demissão e deixa o comando do Santos Fernandes, atual treinador do time sub-20 do Peixe, dirigiu a equipe na Copa São Paulo de Juniores no início deste ano. Na competição, o Santos fez uma boa campanha e só foi eliminado nas quartas-de-final pelo Internacional. No torneio, a equipe da Vila revelou jogadores que hoje atuam entre os profissionais, como o lateral-esquerdo Carleto, o meia Paulo Henrique e os atacantes Tiago Luís e Alemão.