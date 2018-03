Santos será um time precavido no Chile O Santos sabe o risco que corre na partida desta quinta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Santiago, contra a Universidad de Chile. Por isso, o técnico Gallo exige que seu time cumpra bem a apresentação no Chile e traga a decisão da vaga na Libertadores para a Vila Belmiro, no jogo do dia 25. Isso que dizer que o Santos não irá se expor tanto em Santiago. A formação que Gallo vem defendendo nas entrelinhas de suas declarações desde a viagem da delegação é com três marcadores no meio, Fabinho, Zé Elias e Bóvio, mas com o último jogando um pouco mais avançado. Gallo sabe que o adversário é formado por jogadores habilidosos e que sabem tocar bem a bola. "Eles nada têm a ver, por exemplo, com o Danúbio, rival que superamos na fase anterior da Libertadores", explicou o treinador do Santos. Robinho foi um dos mais procurados pela imprensa chilena. Disse o óbvio, como sempre: "O nosso time veio aqui para ganhar a partida. Não temos outra intenção em Santiago", comentou. O lateral Léo, um dos mais experientes do elenco, defende um Santos para frente sim, mas mais cauteloso em relação às apresentações feitas no Brasil. "Faremos a segunda partida em Santos e por isso temos de nos precaver um pouco mais. Temos de atacar, claro, mas com cautela e inteligência", disse.