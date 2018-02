Santos: silêncio sobre o Clube dos 13 O Santos conseguiu em parte seu objetivo de aumentar a cota de tevê para 2005 e nesta quinta-feira havia uma lei de silêncio entre os dirigentes enquanto aguardam uma definição para o racha formado no Clube dos 13. Até segunda-feira, eleição na entidade, os santistas ficarão em cima do muro na expectativa de novos desdobramentos para assumir uma posição definitiva na crise da entidade. Há anos o Santos luta para aumentar sua participação no bolo da receita da tevê, com base no fato de a Rede Globo dar preferência para a transmissão de seus jogos, juntamente com os do Corinthians. A intenção era aumentar o percentual de 5,22% para 5,97% na temporada de 2005 para, nos anos seguintes, ficar entre os clubes melhor remunerados, o grupo um. A entidade concordou com o reajuste, mas vai mantê-lo nos próximos cinco anos. Esse aumento da fatia do Santos provocou o racha no Clube dos 13, às vésperas da eleição. Os dirigentes santistas esperam a poeira baixar para definir a posição e, enquanto isso não acontece, nenhum deles falará aos jornalistas sobre o assunto.