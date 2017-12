Santos: situação tenta efeito suspensivo As eleições para a escolha da nova diretoria do Santos, prevista para o dia 6 de dezembro, está suspensa. O juiz Ramon Mateo Júnior, da 2ª Vara Cível de Santos, concedeu o pedido de tutela antecipada para a questão, feito pela Chapa Resgate, de oposição, e suspendeu a convocação da assembléia geral do Conselho Deliberativo que iria eleger o novo presidente. Por outro lado, o advogado Mário Mello, diretor jurídico do clube vai entrar com recurso junto ao Tribunal de Justiça para requerer efeito suspensivo da decisão do juiz Ramon Mateo Júnior. "Vamos ter uma reunião amanhã no escritório de Carlos Miguel Aidar para definir as providências que o caso pede", disse Mário Mello, que não se surpreendeu com a decisão da justiça. Ele confia na suspensão dos efeitos da decisão de Mateo e acha que até terça-feira o TJ já deverá ter se manifestado sobre o agravo de instrumento que dará entrada. Caso a eleição não possa ser realizada, o mandato dos presidentes do clube e do Conselho Deliberativo será prorrogado até que os novos sejam eleitos. O escritório de Aidar foi o responsável pelo estudo e modificação estatutária aprovada no mês passado e que ainda não deixou de ser polêmica, principalmente no item que eliminou a cláusula que só permitia uma reeleição do presidente. Marcelo Teixeira cumpre seu segundo mandato consecutivo e, pelo estatuto anterior, não poderia se candidatar novamente. Mesmo com a nova redação, ele ainda não definiu oficialmente sua candidatura, embora ela seja questão fechada pelo seu grupo de apoio. Com o título Brasileiro de 2002, a boa campanha deste ano e a revelação de jogadores como Diego, Robinho e Alex dão a Teixeira um forte cacife eleitoral. Sentença - Em sua sentença, o juiz Ramon Mateo Júnior destacou que o prazo de um ano para que o estatuto fosse adaptado ao novo Código Civil "não pode servir de subterfúgio, ou utilizado de má-fé, para que os atuais administradores promovam uma reeleição do atual presidente, pela terceira vez consecutiva (o que não era permitido no estatuto modificado sem a aprovação dos associados), sem que essa perpetuação no cargo de mandatário do clube seja submetida á assembléia geral dos associados". Para Mateo Júnior, "o Santos não pertence a um grupo, mas a todos os associados". Foi mais longe, ao considerar que o clube "é uma das entidades esportivas de maior destaque no mundo, razão pela qual seus atos ultrapassam os interesses dos associados, atingindo um número indeterminado de pessoas que se sensibilizam pelas cores do Santos Futebol Clube, a ponto de se entregarem por inteiro na defesa das tradições do clube, ainda que não tenham condições financeiras para se associarem". Entendendo que o novo Código Civil dá o direito aos associados de efetiva participação na mudança dos estatutos e eleição dos dirigentes, o juiz decidiu por suspender a convocação eleitoral. Segundo ele, a eleição foi convocada com base no novo estatuto que "foi aprovado sem o crivo da assembléia geral, ao arrepio da lei e da boa-fé que deve nortear o exercício da hermenêutica".