Santos só empata com Cienciano na Vila O Santos deixou escapar a oportunidade de ficar perto da vaga para a próxima fase da Copa Sul-Americana, ao empatar nesta quinta-feira à noite na Vila Belmiro contra o retrancado Cienciano, do Peru. O time peruano atuou com um jogador a mais todo o segundo tempo. Os gols foram marcados por Alex, contra, e Robinho, ambos no segundo tempo. Dia 29, haverá o jogo de volta, em Cusco, onde o Cienciano não perde há dois anos e joga com a altitude de 3.400 metros a seu favor. Os santistas tiveram o domínio completo da partida no primeiro tempo, mas foi o Cienciano que conseguiu atingir seu objetivo: não sofrer gols. E os santistas mais uma vez perderam muitas oportunidades. Logo aos sete minutos, Robinho fez um corta-luz e a bola sobrou para Léo que cruzou. Diego estava dentro da área e tentou marcar de bicicleta, mas chutou para fora. Aos 13, Maldonado falhou e a bola sobrou para William, que foi derrubado dentro da área. Os santistas pediram pênalti, mas o juiz não marcou. No minuto seguinte, Alex tentou o gol de cabeça e foi a vez do goleiro Ibañez trabalhar, fazendo boa defesa. As chances continuavam surgindo. Aos 20 minutos, Léo cruzou e Elano cabeceou para fora. William desperdiçou outra oportunidade, ao chutar para fora e aos 38 Renato também deu uma bicicleta, colocando a bola para fora. Compenetrados na retranca, os peruanos só tiveram uma oportunidade: aos 23 minutos, Paulo Almeida perdeu a bola para Bazalar, que acabou perdendo o domínio da bola e a chance de marcar. No final do primeiro tempo, Ccahuantico foi expulso e, na volta do vestiário, o técnico Freddy Ternero tirou o atacante Paolo Maldonado para a entrada e outro zagueiro, Martin Garcia. O técnico Emerson Leão também mexeu no Santos no intervalo: tirou o lateral-direito Reginaldo Araújo para a entrada de Fabiano. Mas a equipe continuou sem conseguir vencer o esquema defensivo do Cienciano até os 15 minutos, quando o adversário quis se aventurar ao ataque. Aos 17, o domínio era completo e o jogo já era novamente disputado só no campo de defesa dos peruanos. William e Fabiano fizeram boa jogada e Fabiano concluiu bem para o gol, mas Ibañez colocou para fora. Aos 18, foi a vez de Léo assustar: a bola bateu pelo lado de fora da rede, abafando o grito dos torcedores. No minuto seguinte, Robinho dominou dentro da área, chutou e o goleiro desviou para escanteio. Necessitando da vitória, os santistas passaram a sufocar o adversário até os 26 minutos quando aconteceu um acidente: Bazalar levantou a bola, Alex foi tirar de cabeça e marcou gol contra. A partir daí, os santistas entraram em desespero. Leão fez duas alterações aos 30 minutos para arrumar seu time dentro de campo. Tirou o volante Paulo Almeida, que estava fora de forma, para a entrada do lateral Rubens Cardoso. E Diego cedeu lugar para Jerri. A partir daí, Robinho cresceu na partida, chamando a responsabilidade do jogo. Aos 33 minutos, recebeu a bola pela esquerda, foi conduzindo-a até chutar forte, sem chances para Ibañez. O Santos mudou de cara, na tentativa de virar o resultado. Rubens Cardoso garantiu maior mobilidade da equipe, vencendo também a resistência da torcida, que o marca desde que chegou na Vila Belmiro. Apesar da pressão constante, o jogo terminou empatado por um gol, com William desperdiçando a melhor das oportunidades aos 43 minutos: estava na frente do goleiro e chutou alto, por cima do travessão.