Santos só empata e complica Oswaldo A diretoria santista insistiu em manter Oswaldo de Oliveira no comando da equipe para o jogo deste domingo, contra o América. A torcida, descontente com o trabalho do técnico, pressionou o time, os jogadores sentiram o peso e o Santos não foi capaz de vencer o adversário do interior em plena Vila Belmiro. O empate por 3 a 3 foi péssimo e praticamente deu ao São Paulo o título paulista de 2005. A equipe de Emerson Leão, líder do Estadual, tem, agora, 7 pontos de vantagem sobre o rival (35 a 28), a 6 rodadas do fim, e só deixa escapar a taça se uma catástrofe ocorrer no Morumbi. Oswaldo dificilmente resistirá ao tropeço - mais um - e deve ter sua saída anunciada antes da próxima partida, quarta-feira, contra o Santo André, no ABC. Os torcedores, que não foram em bom número à Vila Belmiro, hostilizaram o treinador sem dó. "Oswaldo..., pede demissão." E os jogadores, atordoados com a difícil situação, tropeçaram até nas entrevistas. "Se o Oswaldo continuar, parabéns", declarou Robinho. "A culpa pela má fase é de todos, precisamos melhorar, e muito." Nem a ótima atuação de Robinho foi suficiente para garantir ao Santos os 3 pontos na tabela e a tranqüilidade a Oswaldo. O atacante, apagado nos últimos três jogos, fez belas jogadas e voltou a exibir o talento que o tornou famoso. Mas a maioria dos companheiros não o ajudou. Bóvio foi muito mal na marcação e Deivid, péssimo nas finalizações. A impressão, no início do confronto, era de que Oswaldo teria um domingo feliz. Em pouco tempo, o placar apontava 2 a 0 para o time da casa. Robinho, de cabeça, marcou o primeiro e Basílio, após grande lance de Robinho, fez o segundo. Os santistas, porém, davam muito espaço na defesa e eram por diversas vezes ameaçados pelo América. Antes do intervalo, Danilinho diminuiu a vantagem e, no começo da segunda etapa, Finazzi empatou. Basílio, em mais uma jogada de Robinho, fez 3 a 2 para o Santos, mas Guim igualou de novo o marcador. O Paulista já foi. Resta à equipe, agora, tentar salvar a Libertadores.