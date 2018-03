Santos só empata e desperdiça chance O Santos perdeu a oportunidade de encostar no Cruzeiro e no São Paulo na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. Na Vila Belmiro, nesta quarta-feira, apenas empatou por 3 a 3 com o lanterna Goiás e ficou na terceira colocação com 38 pontos, cinco a menos que o líder Cruzeiro e três atrás do São Paulo, que joga nesta quinta. O Santos começou bem e poderia ter aberto o marcador aos 13 minutos, quando Júlio César puxou contra-ataque do campo de defesa e deixou Jerri na cara do goleiro Rodrigo Calaça. O meia tentou chutar no canto, mas acabou finalizando para fora. O gol só foi sair aos 27 minutos. Ricardo Oliveira cruzou da direita e a bola seria do zagueiro Gustavo, que patinou e a deixou para Jerri, que chutou com efeito no canto do goleiro. Dois minutos depois, Nenê escapou pela esquerda e ia saindo com a bola pela linha de fundo quando foi empurrado por Fabão. Pênalti que o árbitro Elvecio Zequetto apitou e que Ricardo Oliveira chutou na arquibancada da Vila Belmiro. Foi o segundo pênalti perdido pelo atacante em 10 dias, repetindo o erro cometido na derrota contra o Vitória, em Salvador. Ricardo Oliveira conseguiu uma boa jogada aos 36 minutos, quando recuperou da zaga goiana uma bola que já estava perdida e cruzou para a área. Nenê se antecipou ao zagueiro e ao goleiro e tocou de calcanhar para a rede: 2 a 0. O domínio do Santos continuou e o terceiro gol poderia ter saído aos 38. Jerri fez boa jogada e tocou para Nenê, que chutou de fora da área, para o goleiro Rodrigo Calaça espalmar. No final do primeiro tempo, o Santos foi castigado pelos gols que perdeu. Aos 41 minutos, o zagueiro Fabão chutou forte em uma falta de fora da área. O santista Léo pôs a perna no caminho, a bola desviou e tirou Júlio Sérgio da jogada. Aos 45, o Goiás empatou. Dimba chutou de fora da área, Júlio Sérgio espalmou e a bola sobrou para Araújo, que confirmou a sina de sempre marcar gols em jogos na Vila Belmiro. No segundo tempo, o Goiás se fechou e esperou o Santos, buscando os contra-ataques com Araújo e Dimba. Aos 14 minutos, o Santos fez o terceiro. Renato fez um lindo lançamento para Ricardo Oliveira, que chutou de primeira. Um golaço. Mas o Goiás mostrou que realmente está se recuperando no Brasileiro. Araújo e Dimba infernizavam a defesa santista. O gol de empate aconteceu aos 22 minutos, com Dimba cobrando falta no ângulo de Júlio Sérgio. Foi o 16º gol dele no Brasileiro, assumindo a artilharia isolada da competição. Nos minutos finais, Araújo mostrou outra vez seu talento. Fez quatro ótimas jogadas. Em uma delas, foi parado em um agarrão escandaloso de André Luís, que merecia a expulsão, mas levou apenas o amarelo. Aos 43, Nenê ainda acertou o travessão em uma cobrança de falta, mas o jogo ficou empatado. No final do jogo, o juiz se complicou. Deu cartão amarelo a Léo, que já havia sido advertido, e não expulsou o lateral.