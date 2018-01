Santos só empata na Copa São Paulo O Santos desperdiçou a chance de dar um passo importante rumo às oitavas-de-final da Copa São Paulo de Juniores, ao apenas empatar sem gols com o Brasiliense, nesta quinta-feira à noite, no Estádio Bruno Lazarrini, em Leme. Os times dividem a liderança do Grupo G com quatro pontos. Lemense e Figueirense empataram na preliminar, por 3 a 3, e somam um ponto cada. Todos os quatro times têm chances de classificação. A vaga será definida na última rodada, domingo, quando se enfrentam Lemense x Santos e Brasiliense x Figueirense. Apenas o campeão do grupo segue na competição e o primeiro critério de desempate é o saldo de gols. O Santos não soube tirar a vantagem de jogar todo o segundo tempo com um jogador a mais, pela expulsão de Fábio Vieira, expulso na parte final ainda no primeiro tempo. O Brasiliense se fechou na defesa e teve méritos de segurar o empate. Na preliminar, o Lemense saiu na frente com Émerson, mas sofreu a virada, por 3 a 1, com gols de Oliveira (olímpico), André e Alan. No final, o time paulista conseguiu a reação, com gols de Luiz Cláudio e Alexandre.