Santos só enfrenta Botafogo na Vila A diretoria do Santos não admite qualquer tentativa de mudança de local da partida de quarta-feira contra o Botafogo na partida de volta das semifinais do Torneio Rio-São Paulo. "O regulamento é claro, estabelece o mando de jogo do Santos para a Vila Belmiro na fase semifinal do Rio-São Paulo", disse o presidente Marcelo Teixeira. Esse jogo vale uma vaga para a final do torneio interestadual e Geninho espera a recuperação de dois jogadores para escalar o time: Renato e Caíco serão submetidos nesta terça-feira a nova avaliação para saber se terão condições de jogar.