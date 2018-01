Santos só pensa em fazer a sua parte Depois de ver a vantagem do Cruzeiro cair para 9 pontos na última rodada, o Santos ganhou ânimo novo no Campeonato Brasileiro. Mas o técnico Emerson Leão já avisou seus jogadores que é preciso esquecer o adversário pelo título e tratar de fazer a sua parte. A começar nesta quarta-feira, quando a equipe enfrenta o Bahia, na Fonte Nova, em Salvador. "Vamos primeiro pensar em nós, depois no Cruzeiro", disse Leão. "Nada vai adiantar se não cumprirmos nossa obrigação de vitória e assim, o nosso jogo é mais importante." A situação do adversário desta quarta-feira, seriamente ameaçado de rebaixamento, também preocupa Leão. Ele lembrou que não pode haver menosprezo. "Quem for à Bahia desrespeitando, não entende muito de futebol", disse o treinador do Santos. Time - Leão não pretende mexer na equipe titular. O lateral-esquerdo Léo cumpriu suspensão automática e está de volta. No lado direito, as maiores chances são para Neném. "Ele teve uma boa atuação no domingo, seus passes foram muito perfeitos, principalmente no primeiro tempo?, elogiou o técnico. No comando do ataque, Leão deverá manter Fabiano, deixando William mais uma vez no banco. "O campeonato está afunilando e não podemos perder mais tempo", revelou o lateral Léo, que ainda acredita numa reviravolta no campeonato. "Se derem espaço, garanto que chegaremos de novo."