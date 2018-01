Santos só pensa na Libertadores A ordem é esquecer o Campeonato Paulista até quinta-feira e Oswaldo de Oliveira está exigindo de seus jogadores atenção máxima para o jogo de quinta-feira contra o uruguaio Danúbio, pela Libertadores da América. Tanto que o time treina nesta terça-feira à tarde na Vila Belmiro e dali mesmo segue para o hotel. Quartfeira, haverá novo treinamento e os atletas retornam para a concentração. Todo cuidado é pouco, já que os santistas perderam a primeira partida para o Bolívar, em La Paz, e um mau resultado quinta-feira jogando em casa pode complicar muito a situação do time na Libertadores. E conquistar esse título é a maior ambição no momento, para aumentar o prestígio internacional do clube e garantir a vaga para o mundial no Japão. Oswaldo de Oliveira não terá problema para escalar e equipe. No início da noite de hoje ele soube que a ressonância magnética de Robinho não constatou qualquer lesão e o jogador vai mesmo jogar contra o Danúbio. Fábio Baiano treinou normalmente hoje e pode voltar ao time, enquanto Mauro será o goleiro, conforme o treinador já havia informado: Henao será utilizado no jogo contra a LDU, que será disputada fora de casa.