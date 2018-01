Santos só pensa nos 3 jogos fora de casa O Santos enfrenta quarta-feira o Bahia, em Salvador, iniciando uma seqüência importante de três jogos fora de casa. No sábado enfrenta o Coritiba, um jogo de seis pontos que pode valer a vice-liderança do Brasileiro e na próxima quarta-feira pega o Cienciano em Cusco, Peru, pela Copa Sul-Americana. "Para uma grande equipe, isso significa que temos que buscar três vitórias", disse hoje o técnico Leão. Por conta disso, nenhum jogador será poupado em qualquer dessas partidas. "O time do Santos sempre vai com sua força máxima do dia para vencer sempre", completou. Leão analisou a vitória sobre o Atlético-PR e a derrota do Cruzeiro para o Juventude e revelou que seu time "nunca perdeu o ânimo, já que nunca joga visando a tristeza do adversário, mas sua felicidade pela vitória". Em sua análise, a apresentação santista no domingo foi "muito boa e convincente". Achou que o placar poderia ter sido mais dilatado, "levando em consideração que o adversário teve em seu goleiro o ponto alto da partida". Falando do Cruzeiro, disse que "se ele facilitar, é lógico que vamos chegar ao título". Entre os jogadores, os dois resultados deram um novo ânimo. Diego comentou que "o objetivo era fazer a nossa parte e contar com o tropeço do Cruzeiro e desta vez isso aconteceu, nos aproximamos três pontos e estamos de volta à disputa do título". O meia entende que a desconfiança com que o time vinha sendo olhado "deu uma acalmada nessa rodada". Ele entende que "a alegria e a confiança renasceram e estamos renovados, esperando que o Cruzeiro nos dê mais uma chance". Para o volante Paulo Almeida, a derrota do time mineiro surpreendeu. "Ninguém esperava que o Juventude fosse vencer o Cruzeiro, invicto no Mineirão há um ano, e é difícil prever resultados futuros porque dentro dos noventa minutos ali dentro de campo acontecem coisas surpreendentes". Paulo Almeida acha que ainda é muito difícil seu time ultrapassar os mineiros. "São nove pontos de diferença e estamos muito longe". Por isso, acha que tem de prevalecer a orientação que o técnico Leão passou ao grupo. "Temos que esquecer o Cruzeiro e pensar só no Santos, sabendo que se não der para ser o primeiro, vamos ficar em segundo e estaremos na Libertadores". Para ele, os dois jogos desta semana são importantes. "Primeiro temos de passar pelo Bahia na Fonte Nova, que é um campo grande e com a grama fofa, que cansa bastante, além do calor forte que faz lá". E conclui: "só depois vamos pensar na partida contra o Coritiba, que é de seis pontos".