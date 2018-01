Santos só pretende acertar com Finazzi depois do Paulistão O Santos só espera o fim do Campeonato Paulista para contratar pelo menos um atacante para reforçar o time a partir das oitavas-de-final da Libertadores. A idéia era levar Amoroso para a Vila Belmiro, logo após sua dispensa do Corinthians, mas como os dirigentes preferiam negociar apenas depois da decisão do Estadual, o Grêmio se antecipou e levou o jogador. Agora, resta Finazzi, cujo contrato com a Ponte Preta termina em menos de um mês. O interesse ficou claro quando o auxiliar de Vanderlei Luxemburgo, Serginho, pediu ao artilheiro o número do seu telefone, logo após o jogo entre Ponte Preta e Santos, em Campinas. No entanto, os dirigentes e Vanderlei Luxemburgo não falam sobre reforços, alegando que se trata de assunto interno. Para o Brasileiro, Lenny, meia-atacante de 19 anos, do Fluminense, pode ser a principal contratação. Para Luxemburgo, ele é dos poucos jogadores da nova geração que joga "verticalmente". ?Ele dribla na direção do gol?, disse o técnico, há poucos dias, a amigos, na capital. Como o jogador, apontado como grande revelação carioca no ano passado, vem sendo pouco aproveitado nas Laranjeiras, pode ser emprestado ao Santos para se valorizar durante o Brasileiro e, em seguida, ser negociado para o futebol europeu. O centroavante Fabiano, que operou os dois joelhos em menos de dois anos e ainda passou por uma artroscopia em fevereiro, está voltando aos poucos. Nesta terça, ele começou a correr em campo. Seu contrato venceria em dezembro, mas foi renovado até o fim do próximo ano, como incentivo.