Santos só se manifesta na volta ao Brasil Os dirigentes do Santos só irão se manifestar sexta-feira sobre a paralisação do Campeonato Brasileiro, quando retornam ao Brasil. Eles souberam da decisão da CBF no México, informados pelo vice-presidente Norberto Moreira da Silva, que viajou hoje para assistir à partida entre o Santos e o Cruz Azul. Francisco Lopes, que está com o presidente Marcelo Teixeira na Cidade do México, revelou que ainda não há uma posição do clube a respeito dos últimos acontecimentos do futebol brasileiro. Por telefone, ele disse para a Agência Estado que "na volta ao Brasil vamos nos inteirar melhor do que aconteceu para firmar nossa posição". Segundo ele, "nossa maior preocupação no momento é o jogo entre o Santos e o Cruz Azul, que será daqui a pouco". Por enquanto, a programação de treinos na sexta-feira está mantida, por conta do jogo de domingo, contra o Internacional de Porto Alegre, na Vila Belmiro.