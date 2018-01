Santos: só TV do presidente mostrou O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, tem dois bons motivos para considerar o dia de ontem inesquecível. O primeiro, a goleada, com espetáculo, que a equipe deu na Colômbia. E, outro, a repercussão da transmissão da partida ? que não interessou à Fox e nem a Globo ? pela TV Educativa Santa Cecília, da sua família. Leia mais no Jornal da Tarde