Santos só volta amanhã do México Depois de conseguir um bom empate com o Cruz Azul, na noite de quarta-feira, na Cidade do México, pelas quartas-de-final da Copa Libertadores, o Santos volta apenas na manhã de sexta-feira ao Brasil. Como irá decidir na próxima semana, em casa, a classificação para a semifinal do torneio continental, o time santista se concentra agora no Campeonato Brasileiro. Afinal, domingo tem jogo com o líder Internacional, na Vila Belmiro.