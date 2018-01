Santos sob pressão em São Caetano O Santos joga, neste domingo, contra o São Caetano sobre pressão máxima. Ela começa com a ameaça da perda de jogadores importantes - como Robinho, Deivid e Ricardinho -, passa pela situação do time que não vence há cinco jogos - o que é uma ameaça ao técnico Gallo - e termina no desconforto do elenco, já que a diretoria procura quatro reforços para a renovação que ocorrerá no segundo semestre. Gallo procura amenizar essa pressão. Acredita na palavra do presidente Marcelo Teixeira de que Robinho só sai depois da Copa do Mundo de 2006, espera um resultado positivo na reunião prevista para a noite deste domingo, em que será decidido o destino de Deivid, e confia na contratação dos reforços pedidos. Sobre sua situação, está tranqüilo: o dirigente deu força a ele esta semana, dizendo que confia em seu trabalho e no projeto de renovação que será iniciado. Fora isso, o treinador tem dois motivos para comemorar. O primeiro é a volta do lateral-direito Paulo César, que ficou afastado um mês por contusão. Ele não sente mais dores na coxa e espera um retorno com futebol de qualidade, preocupado que está com a situação do time, que não vence há cinco jogos. "O trabalho que está sendo realizado pelo Gallo é muito bom, o mesmo acontecendo com a preparação física. Mas os bons resultados, infelizmente, não estão acontecendo por falta de atenção e até por detalhes durante as partidas", disse o lateral. A outra boa notícia é que Gallo poderá contar com Deivid, já que o centroavante pegou suspensão de apenas uma partida no julgamento de sexta-feira, já cumprida. CAMPANHA - O capitão Ricardinho, que atribui às especulações as notícias sobre sua saída para o futebol europeu no mês que vem, acha que é normal a cobrança surgir quando as vitórias não estão acontecendo. "Futebol é resultado e quando há uma seqüência de jogos sem vitória, começam a ter dúvidas sobre o time. Mas isso é normal no futebol e cabe a nós voltarmos a vencer, pois com duas ou três vitórias seguidas as pessoas vão voltar a apontar o Santos como favorito". O técnico Gallo avalia que a sexta colocação nessa altura do campeonato está de bom tamanho. "Ainda estamos em uma boa posição e estamos tentando reequilibrar novamente a equipe. O Campeonato Brasileiro tem 42 decisões e esperamos nos recuperar, subir sempre na tabela para estar sempre entre os líderes", disse o treinador, lembrando que das sete rodadas, o Santos esteve em primeiro lugar em quatro delas.