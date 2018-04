Santos sofre com indefinição do grupo O Santos viaja na noite desta sexta-feira para São Pedro, onde realizará uma curta pré-temporada para a disputa do Torneio Rio-São Paulo, a partir do dia 20. O clube espera levar 25 jogadores, mas até hoje só contava com 23 no elenco, muitos deles fora dos planos do técnico Celso Roth. Marcelinho Carioca e Viola são as principais ausências, enquanto Válber, Galván e Valdir nem chegaram a se apresentar. Há ainda outras pendências: Fumagalli, que interessa aos santistas, está buscando a posse de seu passe na Justiça, enquanto André Luís e Canindé ainda não retornaram. Na tarde desta quinta-feira, o gerente executivo do departamento de futebol, João Paulo Medina, esclareceu que o zagueiro André Luís está retornando de Bagé (RS) e será reintegrado ao elenco. Já em relação a Canindé, a situação é mais complicada: ele ainda não foi encontrado nem pelo pessoal do Santos, nem pelo seu procurador. Com esse quadro, o time que viaja para São Pedro não é o que atuará no Rio-São Paulo. Medina revelou que o técnico Celso Roth espera fazer uma avaliação mais completa do elenco na pré-temporada, ao mesmo tempo em que já passou uma lista de jogadores que espera contar para a temporada que está se iniciando. "Em futebol, não há grupo fechado", disse o dirigente, esclarecendo que estão sendo feitos contatos para a renovação do elenco, mediante troca com outros clubes, mas mantém os nomes em segredo. Medina desmentiu, porém, o interesse do Santos no atacante Allann Delon, do Vitória, e no meia Rodrigo, do Botafogo. Quanto aos goleiros, o dirigente disse que o Santos poderá ficar com os três atuais: Carlos Germano, Fábio Costa e Pitarelli. Medina evitou comentar a situação de Marcelinho Carioca pelo fato de as negociações terem sido feitas pelo gerente financeiro do clube. Já em relação a Viola, ele revelou que as conversações foram retomadas e espera que tudo esteja definido até amanhã, antes do embarque da delegação.