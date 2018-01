Santos sofre em Campinas, mas derrota a Ponte Preta Depois de passar por maus momentos no primeiro tempo, o Santos conseguiu vencer a Ponte Preta, por 4 a 2, neste domingo, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pelo encerramento da 17.ª rodada do Campeonato Paulista. A vitória consolidou a liderança do Santos no campeonato - que vem desde a terceira rodada. Agora o time da Baixada tem 44 pontos e mantém a vantagem de quatro sobre o vice-líder São Paulo, faltando duas rodadas para o final da primeira fase. A Ponte Preta, por sua vez, permaneceu com 26 pontos e praticamente deu adeus a sonhada vaga para as semifinais do Paulistão. O time de Campinas terminou a rodada na oitava colocação, seis pontos atrás do Bragantino, o último virtualmente classificado. O Santos abriu o placar aos 12 minutos. Rodrigo Tabata tabelou com o ex-bugrino Jonas, invadiu a área e bateu cruzado, sem chance para o goleiro Aranha. Mas depois do gol, o Santos passou por maus momentos. A Ponte perdeu duas chances seguidas de empatar. Aos 19, depois de cobrança de escanteio, Roger apareceu livre na segunda trave, bateu de primeira e Kleber salvou em cima da linha. Em novo escanteio, Fabio Costa saiu mal do gol e a bola sobrou para Anderson, que cabeceou encobrindo o goleiro. Para alivio santista, Pedro salvou em cima da linha. A bola ainda tocou no travessão antes de chegar às mãos de Fabio Costa. Ainda no primeiro tempo, o goleiro santista se redimiu dessa falha em pelo menos duas oportunidades. A primeira, na batida de Roger - que havia feito grande jogada antes. E a segunda, na cabeçada de Anderson, após escanteio, que o camisa 1 tirou com a ponta dos dedos. Mas nem a grande atuação de Fabio Costa e as bolas tiradas em cima da linha salvaram o Santos de sofrer o empate ainda no primeiro tempo. Aos 40, Roger bateu falta, a bola desviou em Gabriel, tirou o goleiro da jogada e entrou no cantinho. Depois do desempenho desastroso no primeiro tempo, o técnico Vanderlei Luxemburgo arrumou o time do Santos no intervalo, fazendo com que a equipe atacasse mais. O resultado concreto veio aos 14. Rodrigo Tabata cobrou falta pela esquerda do ataque e jogou na cabeça de Marcelo, que entrou sozinho na segunda trave e só desviou para o gol. Mas a zaga santista continuou instável. Aos 21, depois de cobrança de escanteio, Anderson cabeceou sozinho. Kleber conseguiu salvar na primeira, mas a sobra ficou com Finazzi, que bateu firme com o gol vazio. Se a zaga santista não estava em um bom dia, o ataque estava em dia. Cleber Santana roubou a bola de Anderson e passou para Marcos Aurélio, que invadiu a área e foi derrubado por Aranha. Pênalti, que Cleber Santana bateu e marcou o terceiro do Santos, aos 34. O torcedor santista só conseguiu respirar mais aliviado aos 42, quando Marcos Aurélio puxou contra-ataque pela direita e cruzou na medida para Moraes marcar de cabeça o seu primeiro gol como profissional do Santos. Na próxima rodada do Paulistão, o Santos enfrenta o Noroeste, no Estádio Alfredo Castilho, em Bauru, no domingo. Antes, pela Libertadores, o time santista encara o Defensor Sporting, em Montevidéu, na quinta-feira. A Ponte Preta volta a campo apenas no próximo domingo para enfrentar o Marilia, fora de casa, no Estádio Bento de Abreu, pelo Campeonato Paulista. PONTE PRETA 2 x 4 SANTOS Ponte Preta - Aranha; Gabriel, Anderson (Anderson Luiz) e Émerson; André Cunha (Castor), Ricardo Conceição, Pingo, João Marcos e Rafael; Roger e Finazzi. Técnico: Nelsinho Baptista. Santos - Fábio Costa; Marcelo, Adailton, Leonardo e Pedro; Adriano, Kleber, Cléber Santana e Pedrinho (Marcos Aurélio); Rodrigo Tabata e Jonas (Moraes). Técnico: Vanderlei Luxemburgo. Gols - Rodrigo Tabata, aos 12, e Gabriel, aos 39 minutos do segundo tempo. Marcelo, aos 14, Finazzi, aos 22, Cleber Santana, aos 34, e Morais, aos 41 minutos do segundo tempo. Árbitro - Milton Etsuo Ballerini. Cartões amarelos - Roger, João Marcos, Aranha e Adaílton. Renda e público - Não disponíveis Local - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.