Santos sofre empate em jogo polêmico Torcedores do Botafogo erguiam os braços e gritavam toda vez que Robinho perdia a bola num confronto direto com algum defensor da equipe carioca. Foi assim em pelo menos três lances. A resposta veio numa pedalada. Bastou ao craque santista ensaiar os passos de uma dança já conhecida até em Madri para silenciar o Estádio Luso-Brasileiro. No momento do gol de Diego, de cabeça, que só completou o cruzamento de Robinho, podia-se ouvir apenas o ruído de motor dos aviões que chegavam ou partiam do Aeroporto Internacional Tom Jobim, ali mesmo na Ilha do Governador. A jogada mais bonita da partida não foi, porém, suficiente para que o Santos vencesse o Botafogo. O empate por 3 a 3 pode ser atribuído em parte às falhas da defesa do time visitante e de pelo menos um erro grave da arbitragem: Heber Roberto Lopes deixou de marcar um pênalti indiscutível do zagueiro Emerson, do Botafogo, em Diego, quando o jogo estava 0 a 0. O árbitro teve atuação conturbada: além de ter mostrado 15 cartões, assinalou no final um pênalti duvidoso de Flávio em Alex Alves, o que implicou no terceiro gol do Botafogo e na expulsão da lateral do Santos. Saulo chegou a defender a primeira cobrança. Mas Roberto Lopes mandou repetir a cobrança: o goleiro se adiantara antes da finalização de Alex Alves. Na segunda vez, o artilheiro do Botafogo não desperdiçou a oportunidade. Além de Robinho, Giovanni foi outro que se destacou no clássico. No último gol de sua equipe, ele tocou de calcanhar para Wendel, sem marcação, deixar Élton livre, tendo a frente somente o goleiro do Botafogo. O resultado foi bom para o time carioca. Mas não serviu para ofuscar a humilhação sofrida pelo lateral Oziel. Ele ficou atônito, sem reação, diante das pedaladas de Robinho. O atleta do Botafogo ainda teve de ouvir um corinho irônico e raivoso da torcida de seu time: "El, el, el, tira o Oziel." O técnico Péricles Chamusca atendeu o pedido e recebeu aplausos. Ricardinho, num pênalti claro, foi quem marcou o outro gol do Santos. Pelo Botafogo, Alex Alves, duas vezes, e Emerson fecharam o placar.