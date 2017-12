Santos sofre, mas vira em cima do Goiás William, quem diria, salvou o Santos em Presidente Prudente, marcando o segundo gol de uma virada milagrosa sobre o Goiás. Até os 39 minutos do segundo tempo tudo levava a crer que a competição para a equipe da Baixada estava indo por água abaixo. Estava mal em campo e perdia por 1 a 0 para um adversário com um a menos desde os 35 minutos do primeiro tempo. Sonolento, não dava mostras de recuperação, eis que Basílio, oportunista, empatou. Dois minutos depois, William, atacante criticado por nove entre dez santistas, definiu o jogo: 2 a 1. Com o resultado, o time, com 76 pontos, se mantém dois atrás do líder Atlético Paranaense, que neste domingo goleou o Criciúma por 6 a 1. O Santos volta a campo domingo, para enfrentar o Coritiba no Estádio Couto Pereira. A euforia após a virada deste domingo deve ajudar a equipe a buscar forças nas cinco rodadas restantes do Campeonato Brasileiro. ?Mostramos que não desistimos nunca, conseguimos o resultados no fim e vamos buscar o título?, disse, confiante, o volante Fabinho. O enredo da partida em Presidente Prudente anunciava uma tragédia santista. Aos 5, Josué, do Goiás, foi derrubado por André Luís na área: pênalti. Paulo Baier bateu e fez 1 a 0. Aos 26, as coisas pioraram ainda mais para o Santos. Elano deixa o gramado, contundido. O Goiás dominava a partida e tudo indicava que iria ampliar o marcador a qualquer momento. A expulsão do volante Renato, no entanto, mudou completamente o panorama da partida. O Goiás se encolheu e o Santos foi para cima. Mesmo desordenadamente e sem inspiração, o time da Baixada partiu em busca do empate. Apesar de pressionar, o Santos criava pouco e, quando criava, falhava na conclusão. Pelo menos três gols feitos foram sabe-se lá como desperdiçados: na ordem, por Elano, André Luís e Basílio. Com seus dez jogadores na defesa, o Goiás chegou a ensaiar alguns contra-ataques. Em alguns deles levou perigo ao gol de Mauro, mas como tinha apenas um atacante contra três zagueiros adversários - as chances de marcar eram muito pequenas. Nos minutos finais, o Santos partiu para o sufoco e conseguiu o primeiro gol após uma cobrança de escanteio. A defesa goiana rebateu mal e a bola sobrou para Basílio, livre de marcação, pelo lado direito. O atacante dominou a bola no peito e chutou na saída do goleiro. Dois minutos depois, a virada: sozinho no centro da pequena área, William escora um cruzamento da direita e faz 2 a 1. Um gol que recoloca o Santos na briga pelo título. Na próxima rodada, o Santos enfrenta o Coritiba, na casa do adversário. O Goiás, por sua vez, recebe o Vasco.