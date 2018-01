Santos: sombra de Nelsinho ameaça Gallo O Santos vive uma semana decisiva, dentro e fora do campo. Os dois próximos jogos - contra o Palmeiras e o Fluminense - são confrontos diretos com times que concorrem ao título e que merecem atenção máxima por parte dos santistas. A situação do técnico Gallo começa a se complicar e nesta segunda-feira já surgiram os nomes de Nelsinho Batista, liberado pelo Nagoya, e Antônio Lopes como eventuais substitutos caso o treinador caia nas próximas rodadas. Há ainda o fechamento da inscrição de atletas para o Brasileiro, que ocorrerá na sexta-feira. O clube tenta ainda contratar um atacante, mas até mesmo os dirigentes estão desanimados quanto a essa possibilidade. Nesta terça-feira o técnico Gallo define o time para o clássico de quarta-feira contra o Palmeiras, na Vila Belmiro. Ele poderá contar com três jogadores que estavam suspensos - Kleber, Ávalos e Wendel - e com Fabinho, que desta vez está completamente liberado para jogar. O problema maior fica com Giovanni, que ficará fora pelo menos mais dez dias, ausência que provoca uma queda da qualidade técnica da equipe, com reflexos no ataque. Depois de dez jogos sem perder, a derrota para o Atlético-MG abalou os jogadores. Para complicar, uma derrota para o Palmeiras quarta-feira permitirá que o time de Emerson Leão passe à frente do Santos. No domingo, o confronto é contra o Fluminense, em outro jogo que vale seis pontos. Se o Santos conseguir duas vitórias, irá para 50 pontos e aumentará suas chances de chegar ao título. Mas dois resultados negativos podem permitir um distanciamento dos adversários, o que pode ser fatal para as pretensões santistas. Por conta disso, o time entra em alerta. Os jogadores tentam uma explicação para a derrota de domingo e para os dois empates anteriores. O zagueiro Luís Alberto lembra que o time estava numa situação boa. "De dois ou três jogos para cá, as boas atuações que tínhamos antes não se repetiram". Ele acha importante o trabalho para buscar pontos que afastem a atual fase e também para "recuperar a alegria perdida e as vitórias". Mesmo sabendo das dificuldades que o time terá no clássico de quarta-feira contra o Palmeiras, Luís Alberto acha que os erros cometidos no Mineirão não podem ser repetidos. "Precisamos ter muita atenção", disse ele, lembrando que "os dois gols sofridos no começo do jogo ocorreram porque o Santos deixou o Atlético jogar". Quanto aos reforços, os santistas estavam nesta segunda-feira desanimados, descartando de vez a contratação de Luizão. Surgiram comentários de que um atacante colombiano estaria fechando o contrato com o Santos e será apresentado nas próximas horas. Essa notícia não foi confirmada pela diretoria.