Santos sonda jogadores do Sport e do ABC como possíveis reforços

A possibilidade de perder Lucas Lima faz o Santos agir em busca de reforços para o meio-campo para a próxima temporada. Régis, do Sport, é um dos alvos. Outro que interessa é Ronaldo Mendes, que está sem contrato após defender o ABC e deve ser confirmado em breve como o primeiro reforço para 2016.

O jogador do Sport foi uma indicação do técnico Dorival Junior. Régis tem contrato até junho de 2019, o que vai exigir o pagamento de uma compensação financeira para concretizar o negócio. A diretoria santista ainda espera conseguir prorrogar o empréstimo do meia Marquinhos Gabriel, que pertence ao Al Nassr, da Arábia Saudita, e tem vínculo somente até o fim do ano.

O Santos é dono de somente 10% dos direitos econômicos de Lucas Lima. O jogador já recebeu proposta do Porto, de Portugal, e admitiu a possibilidade de deixar a equipe. "Inevitavelmente, cedo ou tarde ele vai sair. É um talento que o Brasil tem hoje e os clubes lá de fora estão atrás e vão levar, não dá para competir com o mercado europeu", disse o atacante Ricardo Oliveira durante entrega de premiação do Campeonato Brasileiro.