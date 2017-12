Santos sonha com Juninho Paulista O Santos aguarda para esta terça-feira ou quarta, no máximo, uma resposta de Juninho Paulista, sobre a sua transferência para a Vila Belmiro. A proposta está sendo estudada pelo procurador do meia, seu pai, que analisa a nova modalidade de contratação, apresentada pelo gerente de Futebol, Ilton José da Costa, que prevê ganhos de acordo com a produção de cada atleta. Com a nova política adotada pelo clube, que objetiva reduzir as despesas com os jogadores de ponta, os ganhos com o direito de imagem só vão aumentar se o atleta conseguir ser titular na maior parte das partidas, for artilheiro e ajudar o time a conquistar títulos. Em razão dessas mudanças, o próprio meia Robert não decidiu ainda se permanece ou não no Santos, já que seu contrato termina no próximo dia 31. A nova política salarial também estaria dificultando um acerto com jogadores que interessariam ao Santos, como é o caso do atacante Oséas e do lateral-direito Rodrigo, ambos do Cruzeiro. Resta a alternativa de troca, uma vez que o clube mineiro tem interesse na transferência do lateral-esquerdo Rubens Cardoso e no meia-atacante Fernando Fumagalli, que poderiam ser envolvidos na negociação.