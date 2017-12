Santos sonha com volta de Luxemburgo O Santos não vê a hora de terminar o Campeonato Brasileiro para começar a resolver os seus problemas internos. O principal deles é a contratação de um técnico renomado, que nos momentos difíceis chama para si a responsabilidade, fazendo as vezes de dirigente, a exemplo do que aconteceu nas passagens de Emerson Leão e Vanderlei Luxemburgo pela Vila Belmiro. Por enquanto, Serginho Chulapa continua interinamente no comando do time, desde que Nelsinho Baptista foi demitido. "Como brasileiro, torço pelo sucesso de Luxemburgo no Real Madrid, mas se isso não acontecer, com certeza o seu destino será o Santos", afirmou o presidente do clube, Marcelo Teixeira, em entrevista nesta sexta-feira, após a inauguração dos nove novos camarotes do Estádio da Vila Belmiro. "Mas não quero falar sobre técnico agora para que não digam que estou explorando politicamente o assunto, neste período de eleições no clube." Marcelo Teixeira repetiu que demitiu o técnico Gallo para preservá-lo antes que fosse envolvido pela crise que acabou provocando a saída de Nelsinho Baptista. "Nelsinho é um técnico digno e honesto. Eu esperava que ele pudesse suportar a pressão, mas isso não aconteceu. Meus votos são para que ele tenha sucesso na sua carreira", disse o presidente. Mas o presidente descartou a possibilidade de o interino Serginho Chulapa ser efetivado para a temporada de 2006, mesmo se o time ganhar os dois jogos restantes do Brasileiro, contra o Botafogo, domingo, na Vila Belmiro, e Figueirense, na última rodada, em Florianópolis. Segundo Marcelo Teixeira, os assuntos mais urgentes, como a programação para a pré-temporada, que será iniciada no dia 26 de dezembro, já estão sendo resolvidos, mas a dúvida quanto ao novo treinador realmente atrapalha. "Não podemos antecipar nada porque os principais técnicos estão envolvidos no Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar o momento certo", explicou. Além disso, a renovação do elenco está parada enquanto o novo técnico não chega. Mas a diretoria já negocia a renovação de contrato do meia Ricardinho, cuja tendência é de não permanecer no clube em 2006. "A distância entre os valores que o jogador pede e o que o clube oferece é grande. Não houve evolução nos últimos encontros com o representante de Ricardinho e caso não consigamos mantê-lo, vamos lamentar muito. Se numa negociação não houver interesse das duas partes, é impossível se chegar a um acordo", afirmou Marcelo Teixeira. Ricardinho não comenta a sua provável transferência para o futebol espanhol - Real Madrid ou Sevilla -, em dezembro, e também não conta quando está pedindo para renovar com o Santos. Os comentários são de que exige R$ 5 milhões, por um contrato de dois anos, e que já teria sido assediado pelo Corinthians.