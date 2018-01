Santos sonha tirar Marquinhos Gabriel do Corinthians e voltar a contar com o meia

O Santos analisa abrir negociação com o Corinthians para contratar o meia Marquinhos Gabriel. O jogador já defendeu o time da Vila Belmiro em 2015 antes de trocar o País pelo futebol árabe, onde defendeu a equipe do Al-Nassr.

Marquinhos Gabriel foi contratado pelo Corinthians em abril deste ano e tem contrato até 2020. Ele custou ao time paulista cerca de R$ 11 milhões, mas até aqui ficou longe de justificar o alto investimento feito em seu futebol.

O Corinthians, por sua vez, não abre mão de recuperar boa parte do valor investido no jogador. Mas o Santos cogita ceder o volante Alison em uma possível negociação para reduzir o valor da transferência. Alison tem contrato com o time da Vila Belmiro até o fim de 2017.

Dorival Júnior gosta do futebol de Marquinhos Gabriel e aprova a tentativa da diretoria santista em contratar o atleta, após o fracasso na negociação com Cazares (Atlético-MG) e Marinho (Vitória).