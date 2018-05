Santos supera decepção e avança na Copa do Brasil

SÃO PAULO - O Santos tinha a obrigação de vencer o Mixto e foi isso o que ele fez, ainda que não tenha mostrado um futebol de alegrar os corações. Os 3 a 0 no fraco time do Mato Grosso, na Vila Belmiro, serviram para colocar a equipe alvinegra na segunda fase da Copa do Brasil e só isso. Certamente nenhum torcedor santista ficou com esperança de ver uma ótima campanha no Campeonato Brasileiro baseado no que assistiu nesta quarta-feira.

O ambiente na Vila Belmiro, definitivamente, não convidava ao otimismo. Pouca gente nas arquibancadas, pouco entusiasmo dos jogadores e muito incômodo pela perda do título paulista. Era pouco provável que o Santos começasse o jogo arrasando o Mixto e, de fato, isso não aconteceu.

Com quatro atacantes (Gabriel, Geuvânio, Thiago Ribeiro e Diego Cardoso), o Santos estava formado para correr, mas isso tem seu lado ruim. Em certas ocasiões, como nesta quarta-feira, o time alvinegro confunde velocidade com pressa e se desfaz da bola com muita facilidade.

De vez em quando, o Santos conseguia roubar a bola em seu campo de ataque e entrar na área mato-grossense. Foi assim, por exemplo, que Arouca tabelou com Diego Cardoso e ficou cara a cara com Igor, mas viu o goleiro do Mixto negar-lhe o gol. Essa foi a melhor oportunidade do time santista no primeiro tempo – a melhor das pouquíssimas que a equipe criou, diga-se de passagem.

O Mixto, por sua vez, cumpria com galhardia o papel do coadjuvante que só quer um fim honroso. O time se defendia razoavelmente bem e tentava a sorte em contra-ataques – sem sucesso, registre-se. E, com o pobre futebol santista, os visitantes começaram a acreditar que poderiam conseguir algo mais do que um fim honroso.

As coisas mudaram no segundo tempo, mas não de imediato. Os primeiros minutos da etapa final foram bem parecidos com o que ocorreu antes do intervalo. Ou seja, o Santos tentava atacar, mas esbarrava em seus erros, e o Mixto se limitava a torcer para o tempo passar.

Quando Lucas Lima entrou em campo, aos oito minutos, foi que o Santos começou a jogar melhor. O meia revelado pelo Inter, que tem sido mal aproveitado por Oswaldo de Oliveira, logo começou a distribuir passes com sabedoria e não foi por acaso que o primeiro gol saiu em pouco tempo.

Um bom passe de Lucas encontrou Cicinho aberto na direita e o cruzamento do lateral foi aproveitado por Arouca na pequena área do Mixto. O volante, naquele momento disfarçado de centroavante, foi o melhor do time no primeiro tempo e recebeu um justo prêmio.

Alguns minutos depois, um pênalti bastante duvidoso de Ricardo Ehle em Thiago Ribeiro foi transformado em gol por Gabriel e a disputa terminou ali. Ainda houve tempo para o jovem e talentoso atacante marcar mais uma vez e outros gols poderiam ter saído, mas o Santos preferiu se poupar para a estreia no Brasileiro, domingo, contra o Sport. Sábia decisão.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS 3 x 0 MIXTO

SANTOS - Aranha; Cicinho, Neto, David Braz, Mena; Arouca (Alison), Alan Santos, Gabriel, Geuvânio, Diego Cardoso (Lucas Lima); Thiago Ribeiro (Stéfano Yuri). Técnico: Oswaldo de Oliveira.

MIXTO - Igor; Denilson, Ricardo, Robinho, Italo; Kiko, Paulo Almeida (Edilson), Gabriel (Leandrinho), Ruy, Fogaça (Ferreira) e João Paulo. Técnico: Ary Marques.

GOLS - Arouca, aos 14, Gabriel (pênalti), aos 23 e aos 38 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alan Santos, Ruy, João Paulo, Edilson, Cicinho, Denilson, Ricardo, Ferreira, Igor.

ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (SC).

RENDA - R$ 71.754,00.

PÚBLICO - 2.321 pagantes.

LOCAL - Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP).