Santos também quer que Fifa reconheça Mundial de 1968 Disposto a seguir os passos do Palmeiras, que conseguiu na semana passada o reconhecimento da Fifa de um título mundial com a conquista da Copa Rio de 1951, a diretoria do Santos já pediu à entidade máxima do futebol que faça o mesmo com a Recopa Internacional vencida em 1968. Naquele ano, o time da Baixada Santista tinha Pelé, Edu, entre outros no elenco e derrotou na decisão a Inter de Milão por 1 a 0, na Itália, com o gol do atacante Toninho Guerreiro. De acordo com o Departamento de Comunicação do clube, um dossiê com matérias de jornais e relatos da imprensa esportiva da época foi enviado à Suíça, em 2004, e é aguardada uma resposta da entidade. "Toda a documentação foi preparada em conjunto pela presidência e outros setores como a Comunicação e o Arquivo. Mandamos para lá e estamos esperando. O Palmeiras esperou um longo tempo e agora nós temos de aguardar também", disse Aldo Neto, assessor de Imprensa do Santos. A diretoria santista tem também um forte argumento para reivindicar o reconhecimento da Fifa. A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) já considera o Santos como tricampeão mundial, fato que o iguala ao São Paulo como o time com mais conquistas em Mundiais. "Isso aconteceu no começo de 2005. A Fifa, no entanto, só reconheceu a Recopa de 1968 como um torneio internacional, mas não o considera um Mundial", afirmou Neto. Um forte aliado para a campanha santista para ter mais um Mundial na galeria de títulos - os outros são os de 1962 (contra o Benfica) e de 1963 (contra o Milan) - é o próprio Pelé, que não deixou de alfinetar o recente reconhecimento do Palmeiras como o primeiro campeão mundial de clubes da história. ?Esse torneio que o Palmeiras fez eu vi, inclusive as equipes que estavam aí. O Santos fez vários torneios na Argentina, no Chile, no México. Então o Santos teria uns cinco ou seis títulos mundiais viu? Porque torneio assim, o Santos já fez um monte.? Atualizado às 16h55