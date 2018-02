Santos: Tápia pode pegar o Guarani O Santos confirmou no início da noite desta quarta-feira a chegada do visto de trabalho do goleiro chileno Nelson Tápia. Com isso, o atleta viaja nesta quinta-feira ao Paraguai para que possa entrar novamente no País com o novo visto e deve voltar no mesmo dia, incorporando-se ao elenco na Capital. Há grandes possibilidades de ele entrar na partida contra o Guarani, marcada para as 18 horas de sábado, no Pacaembu. Luxemburgo ainda não definiu se promoverá a estréia do goleiro e acha prudente toda documentação estar regularizada para escalar Tápia. Também não escolheu ainda o substituto para Diego, que cumprirá suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. O meia comentou nesta quarta que sabia estar pendurado por dois cartões. "O que eu não vi foi o terceiro", comentou sobre a punição que sofreu no jogo contra o Internacional. Diego vai se apresentar segunda-feira à seleção que disputará a Copa América e, perguntado se a partida de domingo poderia ter sido sua última pelo Santos, já que há comentários sobre o interesse do Porto em seu futebol, ele se apressou a dizer que "não foi a última partida e quem disse isso se equivocou. Vou ter várias partidas ainda pelo Santos". GOLS - O atacante Deivid está vivendo um momento parecido com que outros jogadores da posição, como Alberto, Ricardo Oliveira e Robgol, passaram na Vila Belmiro: a dificuldade em marcar gols. Em seis partidas, ele marcou apenas duas vezes e uma foi de cobrança de pênalti. Isso, entretanto, não preocupa o jogador. "Estou criando oportunidades, finalizando, mas a bola vai para fora. Estou tranqüilo, pois o importante é que o time está vencendo". Ele acha que, pelo que fez no ano passado, a quantidade de gols marcada no Santos é pequena. E justificou: "fiquei parado, estou voltando agora e está de bom tamanho. Mas está faltando um pouco de sorte e quero melhorar". Deivid não entra em disputa com Viola, o matador do Guarani. "Não entro em campo com esse tipo de pensamento", disse ele, ressaltando que o centroavante do time de Campinas "é um atacante que costuma fazer gols, que mostrou qualidade e é tetracampeão do mundo". O santista concluiu: "não entro pensando em duelo com um jogador, pois o duelo é entre o Santos e o Guarani".